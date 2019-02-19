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İspanya Süper Kupası’nda köklü değişiklik!
İspanya La Liga

İspanya Süper Kupası’nda köklü değişiklik!

İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales, İspanya Süper Kupası'nın 4'lü final turnuvasına dönüştürülerek yurt dışında oynanacağını açıkladı.

19 Şubat 2019 20:51

İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) Başkanı Luis Rubiales, ülke futbolunun gelir ve imajını artırmak amacıyla İspanya Süper Kupası’nı 4’lü final turnuvasına dönüştüreceklerini ve yurt dışında oynanacağını açıkladı. Rubiales, Madrid’de düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, İspanya Süper Kupası’nın daha fazla reklamının yapılarak gelirinin artırılması amacıyla yeni bir sisteme geçeceklerini belirtti. RFEF Başkanı, İspanya’da lig ile Kral Kupası şampiyonunun (aynı takım olması halinde diğer finalistin) karşı karşıya geldiği İspanya Süper Kupası’nın yeni sistemle 4’lü final turnuvasına dönüştürüleceğini ve yurt dışında oynanacağını söyledi. 19 Şubat 2019 Wanda, Icardi`nin fotosunu yaktı ama... Nedeni çok farklı çıktı! Wanda Icardi`nin 4.7 milyon Instagram takipçisiyle paylaştığı fotoğraf futbol dünyasına bomba gibi düştü. Icardi`nin fotoğraflarını yaktığı görülen Wanda sonra bir açıklama yayınladı... İlgili Haberi Oku

Rubiales, “Bu yeni model ile diğer profesyonel kulüplerimizin de turnuvaya katılımını sağlayacağız. 4’lü turnuva sistemine Kral Kupası finalistleri ile İspanya ligi şampiyonu ve ikincisi katılacak. Eşleşmede aynı takımların olması halinde ise Kral Kupası’ndaki tarihsel başarı sıralamasına bakılacak. Turnuva 4 ya da 5 gün sürecek. Bu şekilde diğer kulüplerimizin de gelir elde etmesini sağlayacağız.” diye konuştu. Yeni sistemin nisan ayında yapılacak RFEF Yönetim Kurulu toplantısında görüşüleceğini kaydeden Rubiales, Süper Kupa’yı yurt dışında organize ederek İspanya markası için yeni bir fırsat oluşturacaklarını ifade etti.

İspanya’da Süper Kupa maçları, yeni sezon öncesinde ağustos ayında oynanıyor. Barcelona ve Sevilla takımları arasında 2018 yılındaki son İspanya Süper Kupası, Fas’ın Tanger kentinde tek maç üzerinden oynanmıştı. İspanya futbolunun gelir ve imajını artırmaya yönelik son dönemlerde farklı girişimlere başvurulmuştu. Bu sezon Girona ve Barcelona takımları arasındaki lig maçının ABD’nin Miami kentinde oynatılması girişimi, FIFA’nın olumsuz kararı nedeniyle son anda iptal edilmişti. 19 Şubat 2019 Fenerbahçe taraftarı yoğun ilgi gösterdi, uçak bileti fiyatları 4 kat arttı! Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi`nde 21 Şubat`ta Rus temsilcisi Zenit ile St. Petersburg´ta karşılaşacak. Fenerbahçe taraftarının, Rusya`ya gitmek için uçak biletlerine yoğun ilgisi Türk Hava Yolları`nın İstanbul - St. Petersburg uçuşunun bilet fiyatının tek yönde 4 kat artarak 6 bin liraya çıkmasına yol açtı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 20:51 | 19 Şubat 2019
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