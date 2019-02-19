İran devlet televizyonundan kadın hakeme yasak!

İran devlet televizyonu IRIB, Almanya Bundesliga’da Bayern Münih ile Augsburg arasındaki maçın hakeminin kadın olması nedeniyle maçı yayından kaldırdı.

Bayern Münih ile Augsburg arasında oynanan Bundesliga’nın 22. hafta maçını hakem Bibiana Steinhaus yönetti. Ancak İslam hukukuyla yönetilen İran’daki yasalar, şort giyen kadınların görüntülerini ve fotoğraflarını televizyondan yayınlamayı yasaklıyor.

Bu nedenle Bundesliga maçlarını yayınlayan IRIB, karşılaşmayı yayınlamama kararını verdi. Filmlerde, yasak kapsamına giren giysiler taşıyan kadınların oynadığı sahnelerin sansürlenmesinin kolay olduğu ama futbol maçında bunun zor olacağı ifade edildi.

Bibiana Steinhaus, geçtiğimiz sezon Bundesliga’da futbol maçları yöneten ilk ve tek kadın hakem olarak da tarihe geçti. 40 yaşındaki başarılı hakem, Bundesliga’da sekiz maç yönetti.

IRIB AÇIKLAMA YAPMADI

İranlı gazeteciler, son dakikadaki bu yayın değişikliğinden dolayı binlerce futbolseverin hayal kırıklığı yaşadığını bildirdi. IRIB ise konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

Steinhaus, 2017 Eylül’ünde Hertha Berlin ile Werder Bremen arasındaki maçı yönetmiş ve Avrupa’nın ilk 5 liginde bir maçta görev alan ilk kadın hakem unvanını elde etmişti.

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