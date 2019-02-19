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FIBA Dünya Kupası eşleşmelerini Kobe Bryant belirleyecek
Milli Takımlar

FIBA Dünya Kupası eşleşmelerini Kobe Bryant belirleyecek

FIBA Dünya Kupası kura çekimi Çin'in Shenzhen kentinde 16 Mart Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Düzenlenecek etkinlikte, eski basketbolcular Kobe Bryant ve Yao Ming ile ABD'li şarkıcı Jason Derulo yer alacak.

19 Şubat 2019 20:09

Çin’in ev sahipliğinde organize edilecek 2019 FIBA Dünya Kupası’nın kuralarını, dünyaca ünlü eski ABD’li basketbolcu Kobe Bryant çekecek. Uluslararası Basketbol Federasyonundan (FIBA) yapılan açıklamaya göre, A Milli Basketbol Takımı’nın katılmayı garantilediği Dünya Kupası’nın kura çekimi, Çin’in Shenzhen kentinde 16 Mart Cumartesi günü gerçekleştirilecek.  Organizasyonun global elçisi eski yıldız basketbolcu Kobe Bryant’ın kura çekimini gerçekleştireceği etkinlikte, ABD’li ünlü şarkıcı ve söz yazarı Jason Derulo ise popüler şarkılarını söyleyecek.

Shenzhen Bay Arena’da ilk kez halka açık olarak düzenlenecek organizasyonda, FIBA Dünya Kupası’nın ilk global elçisi Çinli eski yıldız basketbolcu Yao Ming de yer alacak. İlk defa 32 ülkenin katılımıyla gerçekleşecek 2019 FIBA Dünya Kupası’na Türkiye’nin yanı sıra Angola, Nijerya, Tunus, Arjantin, Kanada, ABD, Venezuela, Avustralya, Kore, Yeni Zelanda, Çekya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Litvanya, İspanya ve turnuvaya ev sahipliği yapacak Çin katılmayı garantiledi. Organizasyona katılmaya hak kazanacak diğer 14 ülke, 21-26 Şubat tarihleri arasında oynanacak eleme maçlarının ardından belli olacak. 18 Şubat 2019 Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı`nda hedef liderlik! FIBA Dünya Kupası`na katılmayı garantileyen Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı gruptaki son iki maç için bir araya geldi. Başantrenör Ufuk Sarıca İki maçı da kazanmak için sahada olacağız derken 12 Dev Adam`ın kaptanı Semih Erden Grup birinciliğini almak istiyoruz diye konuştu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 20:09 | 19 Şubat 2019
12 dev adam kobe bryant Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
21 13 45
2 Galatasaray
21 11 39
3 Besiktas
21 10 36
4 Yeni Malatyaspor
21 9 34
5 Trabzonspor
21 9 33
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