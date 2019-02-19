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Fenerbahçe taraftarı yoğun ilgi gösterdi, uçak bileti fiyatları 4 kat arttı!
Uefa Avrupa Ligi

Fenerbahçe taraftarı yoğun ilgi gösterdi, uçak bileti fiyatları 4 kat arttı!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 21 Şubat'ta Rus temsilcisi Zenit ile St. Petersburg´ta karşılaşacak. Fenerbahçe taraftarının, Rusya'ya gitmek için uçak biletlerine yoğun ilgisi Türk Hava Yolları'nın İstanbul - St. Petersburg uçuşunun bilet fiyatının tek yönde 4 kat artarak 6 bin liraya çıkmasına yol açtı.

19 Şubat 2019 18:03

UEFA Avrupa Ligi’nde son 32 turu ilk maçında İstanbul’da konuk ettiği Zenit’i 1-0 yenen Fenerbahçe, 21 Şubat Perşembe günü Rusya’nın St. Petersburg kentinde tur atlama mücadelesine çıkacak. Birçok sarı lacivertli taraftar da Rusya’da takımı yalnız bırakmayacak.

Taraftarların yoğun ilgisini gören tur şirketleri de maç için 3 günlük özel tur programları düzenledi. Turların bir çoğun da yer kalmadı. Taraftarların ilgisi uçak bilet fiyatlarını da etkiledi. St. Petersburg kentine bilet fiyatları da özellikle 20 ve 21 Şubat tarihlerinde dikkat çekici rakamlara ulaştı.

Normal günlerde Türk Hava Yolları’nın tek yönde 1,500 ile 1,750 lira arasında olan İstanbul- St. Petersburg uçuşları yoğun ilgiden dolayı Çarşamba ve Perşembe günü 6 bin liraya kadar yükseldi. 19 Şubat 2019 Türkiye`de güzel şeyler de oluyor... Altınordu modeli rekor kırdı Türkiye`de Altınordu`nun uyguladığı ve her alana örnek olabilecek model, rekoru da beraberinde getirdi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 18:03 | 19 Şubat 2019
Fenerbahçe uefa avrupa ligi zenit Zenit St. Petersburg
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
21 13 45
2 Galatasaray
21 11 39
3 Besiktas
21 10 36
4 Yeni Malatyaspor
21 9 34
5 Trabzonspor
21 9 33
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