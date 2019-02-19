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Fenerbahçe efsanelerinden Abdullah Çevrim hayatını kaybetti
Fenerbahçe

Fenerbahçe efsanelerinden Abdullah Çevrim hayatını kaybetti

Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularından biri olan Abdullah Çevrim, 77 yaşında geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

19 Şubat 2019 10:29

A Milli Takım’ın eski futbolcularından, Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Ankaragücü ve Gaziantepspor kulüplerinde forma giyen spor yorumcusu Abdullah Çevrim, Fethiye’de geçirdiği kalp krizi sonrası vefat etti. Çevrim’in daha önceden kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Çevrim’in vefatının ardından başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda, “A Milli Takımımızın eski futbolcularından, Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Ankaragücü ve Gaziantepspor kulüplerinde forma giyen spor yorumcusu Abdullah Çevrim’in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Abdullah Çevrim’e Allah’tan rahmet; Ailesi, sevenleri ve spor camiasına başsağlığı dileriz” ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, eski milli futbolcu Abdullah Çevrim’in vefat ettiği bilgisi verilerek, “Eski milli futbolcumuz Abdullah Çevrim’in vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Abdullah Çevrim’e Allah’tan rahmet; ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.” denildi. Fenerbahçe’de 1966-1971 yıllarında futbol oynayan Çevrim, sarı-lacivertlilerle Balkan Kupası’nı kazandı. Çevrim, Fenerbahçe’yle iki de lig şampiyonluğu sevinci yaşadı.

Son güncelleme 15:11 | 19 Şubat 2019
Abdullah Çevrim Fenerbahçe
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