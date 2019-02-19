Eskişehirspor’dan Avrupa devleriyle yarışacak hamle

Eskişehirspor Genel Sekreteri Harun Adıgüzel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Eskişehirspor'u güzel günlerin beklediğini belirtti.

Adıgüzel, “Belçika'dan bir firmaya anlaştık. Eskişehir'e gelerek 3 gün inceleme yaptılar. Burada amaç gayet basit. Avrupa'da bir futbol takımı nasıl yönetiliyorsa Eskişehir'de de o olmalı. Bugün itibariyle de başladık. Brüksel Üniversitesi ile birlikte çalışılan bir yapı var. Bu yapı hemen hemen Bayern München'den, Manchester City'ye kadar herkesin bu eğitimden faydalandığı ve yapılandığı bir organizasyon bu. Para, finans bütün analizler yapılıyor. Eğitimler veriliyor” dedi.

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Belçikalı IFBI firması CEO'su Simon Van Kerckhoven ise FIFA'dan, UEFA'dan uzman kişilerle çalıştıklarını belirterek, “Biz Brüksel'den geliyoruz. Uluslararası spor yönetimi departmanında bu işi organize ediyoruz. Uluslararası futbol yönetiminde uzmanlaştık. Yaklaşık 95'e yakın bu alanda uzman kişiyle çalışıyoruz. FIFA'dan, UEFA'dan, Juventus'tan, Leicester City'den bu alanda uzmanlaşmış kişiler ekibimizde yer alıyor. Kendi programımız çerçevesinde 6 farklı büyük çerçeveli bir organizasyon gerçekleştiriyoruz ve bunun yanında kulüplerin gelecekteki gelişimlerini yönlendirmeye yönelik departmanlarımız mevcut” ifadelerini kullandı.