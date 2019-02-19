SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Akşener’den Mersin açıklaması: Bu hain kumpas…
Diyarbekirspor’da yeni teknik direktör Sertaç Küçükbayrak
Spor Toto 3. Lig

Diyarbekirspor’da yeni teknik direktör Sertaç Küçükbayrak

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup´ta mücadele eden Diyarbekirspor´da Nevzat Türkoğlu'ndan boşalan teknik direktörlük görevine Sertaç Küçükbayrak getirildi.

19 Şubat 2019 12:15

Yeşil- kırmızılı ekip, dönem dönem TFF 2’nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetleri çalıştıran Teknik Direktör Sertaç Küçükbayrak ile 1,5 yıllığına anlaştığını açıkladı.

Yapılan yazılı açıklamada, “Takımımızın yeni Teknik Direktörü Sertaç Küçükbayrak. Tecrübeli teknik adam ile bir buçuk yıllığına anlaştık. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun” denildi.

19 Şubat 2019 Beşiktaş Başkanı Fikret Orman`dan TFF`ye derbi eleştirisi! `Yapılan şey ayıp` Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Fenerbahçe ile oynanacak derbi maçın pazartesi gününe alınması nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu`nu eleştirdi. Fikret Orman, TFF`nin daha önce kendilerine 48 saat dinlenmek için yeterli dediğinin altını çizerek Ne oldu da pazartesiye aldınız şimdi? dedi. Fikret Orman, maçın gününün kendilerine danışılmamasını ayıp olarak nitelendirdi. İlgili Haberi Oku

Teknik Direktör Sertaç Küçükbayrak ise “Kulübün Onursal Başkanı sayın Feyzi İlhanlı defalarca beni aradı. Kendisini kıramadım. Takım Play-Off yolunda çok geride kalmış. Bu sezon takımı Play-Off´a çıkartmak için kalan maçlarda çaba sarf edeceğiz. Ama önümüzdeki sezonda yeni bir yapılanmaya gideceğiz. Bu konuda yönetimin dikkatini de çektim. Sabırlı olacaklar. Önümüzdeki yıl takımı şampiyon yapmak için çaba sarf edeceğiz” dedi.

Son güncelleme 12:15 | 19 Şubat 2019
diyarbekirspor Sertaç Küçükbayrak TFF 3. Lig
GÜNÜN MAÇLARI
Yeni Malatyaspor
Yarın - 20:30
-
Besiktas
Akhisarspor
16/02/2019 - 13:30
-
Ankaragücü
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
21 13 45
2 Galatasaray
21 11 39
3 Besiktas
21 10 36
4 Yeni Malatyaspor
21 9 34
5 Trabzonspor
21 9 33
TÜMÜNÜ GÖR