Diyarbekirspor’da yeni teknik direktör Sertaç Küçükbayrak

Yeşil- kırmızılı ekip, dönem dönem TFF 2’nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetleri çalıştıran Teknik Direktör Sertaç Küçükbayrak ile 1,5 yıllığına anlaştığını açıkladı.

Yapılan yazılı açıklamada, “Takımımızın yeni Teknik Direktörü Sertaç Küçükbayrak. Tecrübeli teknik adam ile bir buçuk yıllığına anlaştık. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun” denildi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman`dan TFF`ye derbi eleştirisi! `Yapılan şey ayıp` Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Fenerbahçe ile oynanacak derbi maçın pazartesi gününe alınması nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu`nu eleştirdi. Fikret Orman, TFF`nin daha önce kendilerine 48 saat dinlenmek için yeterli dediğinin altını çizerek Ne oldu da pazartesiye aldınız şimdi? dedi. Fikret Orman, maçın gününün kendilerine danışılmamasını ayıp olarak nitelendirdi. İlgili Haberi Oku

Teknik Direktör Sertaç Küçükbayrak ise “Kulübün Onursal Başkanı sayın Feyzi İlhanlı defalarca beni aradı. Kendisini kıramadım. Takım Play-Off yolunda çok geride kalmış. Bu sezon takımı Play-Off´a çıkartmak için kalan maçlarda çaba sarf edeceğiz. Ama önümüzdeki sezonda yeni bir yapılanmaya gideceğiz. Bu konuda yönetimin dikkatini de çektim. Sabırlı olacaklar. Önümüzdeki yıl takımı şampiyon yapmak için çaba sarf edeceğiz” dedi.