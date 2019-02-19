Daha önce hakemler hakkında konuşan 3 kişiden biriyim

Küçük büyük her takımın -özellikle de bizim süper liglerimizde- hakem kararlarından canı yanıyor. Sanırım futbol dünyasının aktörlerine göre bu hataların temel nedeni şu: Hakemler hakkında daha önce konuşmamak.

Hakkının yendiğini düşünen teknik direktör veya yönetici, maç sonu isyanına Google’sız bir dünyada yaşayan insan rahatlığında “Bugüne kadar hakemler hakkında hiç konuşmadım ama…” diye başlıyor. (Bir nevi “merhaba” demek gibi bir şey bu artık) Teknik adam, konuştuğunda aslında bu hataların azalmasından çok, “hakemler hakkında hiç konuşmayan” bir başka meslektaşına doğru yer değiştirmesini bekliyor. Hakemler hakkında bir daha hiç konuşmamasına gerek kalmayana dek susuyor. Düzenin değişeceğine umut beslemiyor kimse en azından canı daha az yansın istiyor. Anlaşılabilir bir refleks.

DÜN AKŞAM İKİ KERE OLDU

Çok arşiv taramaya gerek yok, sadece son 10 güne bakalım. Ersun Yanal 8 Şubat akşamı, Kayseri maçının ardından “Meslek hayatım boyunca hep kendi takımımı konuştum” diye başlamıştı hakem isyanına. Dün akşam oynanan Antalyaspor – Başakşehir maçından sonra da Bülent Korkmaz bugüne kadar hiçbir hakem hakkında yorum yapmadığını belirterek isyanını ifade etti. Rakip teknik direktör Abdullah Avcı ise aynı dakikalarda “Hakemler hakkında kazanırken de kaybederken de hiç konuşmadım” dedikten sonra “Benim bu ligde attığım gol, VAR göstermedi diye iptal edildi ben yine bir şey söylemedim” diye söyledi söylemediği hadiseyi.

Bu tablo içinde sürekli hakem konuşmaktan mahcup olduğu için 2004’te Ekşi Sözlük’te hakkında başlık açılan bir klişe ile isyan eden aktörlere kabahati yüklemek de çözüm değil. Evet, futbol sahada yüzde 100 adaleti sağlaması en zor oyunlardan biri. Ancak 2019 yılında teknoloji nispeten daha adil bir oyun fırsatı vermişken haklar hala sadece “gürültü çıkararak” korunabiliyor. Asıl derdimiz bu.

HAKEMLER DEĞİŞİYOR TARTIŞMALAR DEĞİL

Ben hakemler hakkında sürekli konuşuyorum. Hakemlerin adalet derdi olmayan arızalı bir sistem içinde kurbanlar arasında sayılması gerektiğini düşünüyorum. Hakem isimleri yıllar içinde değişiyor ama hep aynı sabaha uyanan Bill Murray gibi aynı tartışmaların içinde debelenip duruyoruz.

Gri pozisyonlar futbolda hep olacak, eski hakemlerin 50 farklı açıdan 50 farklı yorum yaptığı tartışmalar bu oyunun en güzel tarafı ve VAR bunu çözmeyi hedeflemiyor. Ancak son haftalarda VAR kamerası ile görülen (VAR hakemlerinin “Gel bir bak” dahi demediği) tartışmasız pozisyonların doğru karara dönüşmemesinin tekrarlanan bir durum haline geldiğini görüyoruz. Tekrarlanan durumların ne yazık ki normalleşmek gibi bir huyu var. Hatalar da aynı yalanlar gibi mükerrer ve büyükse daha hızlı doğallaşıyor. Değişmek için elimize geçen fırsat da yavaş yavaş uzaklaşıyor.

VAR ülkemizde takımların çıkarabildiği gürültü seviyesine göre kararlarını opsiyona bağlayan bir sisteme dönüşüyor. Ve ne yazık ki önümüzdeki günler hakemler hakkında hiç konuşmamış çok teknik direktöre gebe.

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