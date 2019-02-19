Çerçesov’dan Fenerbahçe yorumu!

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’nde Zenit’i ilk maçta 1-0 yendiğini hatırlatan Rus Milli Takımı Teknik Direktörü Çerçesov sözlerine şu sözlerle devam etti:

“1-0 avantaj ama çok da büyük avantaj sağlayacak sonuç değil. İzlediğim maçta Fenerbahçe ilk ve ikinci yarının sonlarına doğru güçsüzleşiyor. Belki kondisyon iyi değil, tam hazır değiller. Zenit, resmi maç oynadı ve biraz daha hazırlandı. Maçta topla oyun ve topsuz alandaki oyun önemli. Fenerbahçe topla iyi oynuyor. Oyuncuları topu rakip takımdan almak için rakibe baskı kurmuyor, top kendilerindeyken iyi oynuyorlar. Valbuena ile de Moskova’da birlikte çalıştık. Son zamanlarda ilk 11’de sürekli oynamıyor. Ancak ilk maçta en iyilerden birisiydi. Fenerbahçe’nin takım liderleri daha hazır olsa, üst seviyede oynasa, maçın nasıl sonuçlanacağı belli olmaz. Ben tabii ki Zenit tarafını tutuyorum. Fenerbahçe taraftarından özür dilerim ama ben Zenit’in kazanmasını istiyorum.”

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“NEUSTADTER FENERBAHÇE’DE KALMALI”

Çerçesov, DHA’ya yaptığı açıklamalarda Fenerbahçe’nin Rus oyuncusu Neustadter ile birkaç gün önce telefonda konuştuğunu anlatarak şunları söylemişti:

“Kontratı Haziran ayında bitiyor. Şu anda kafasında bir şeyler var. Kariyerine nerede devam edeceğini düşünüyor. Biz de istiyoruz ki, milli takımın oyuncuları iyi liglerde, iyi takımlarda oynasın. Hangi ligde oynayacağı futbolcuya bağlı. Benim isteğimle olmaz ama düşüncelerimi Neustadter biliyor. Her futbolcu nerede devam edeceğine kendisi karar vermeli. Neustadter, Almanya’da doğmuş, orada oynamış bir futbolcu. Türkiye’de futbol biraz daha duygusal. Belki o nedenle şu anda biraz problemleri var ama iyi takımda oynasın. Fenerbahçe büyük takım, orada devam ederse milli takım için de iyi. Neustadter, çok disiplinli bir futbolcu. Fenerbahçe’de de son zamanlar 4-5 teknik direktör değişikliği oldu. O da futbolcuya sıkıntılar yaratabilir.”