CANLI YAYIN: Liverpool Bayern Münih canlı izle! Şampiyonlar Ligi maçı…

Şampiyonlar Ligi’nde Son 16 Turu heyecanı Liverpool Bayern Münih maçı ile devam ediyor. Kendi liglerinde şampiyonluk mücadelesi veren iki takım Şampiyonlar Ligi’nde şampiyonluk şansını devam ettirmek için birbiriyle mücadele edecek. Daha önce 8 kez karşı karşıya gelen ekiplerden Liverpool 3 maçtan galip ayrılırken, Bayern Münih sadece bir maçı galibiyetle tamamlayabildi. İşte, Liverpool Bayern Münih canlı izle bağlantısı…

LİVERPOOL BAYERN MÜNİH CANLI İZLE

LİVERPOOL BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk karşılaşmasında Liverpool, Anfield Stadyumunda Bayern Münih’i konuk edecek. 19 Ocak Salı günü saat 23.00’da oynanacak olan bu mücadele, Beinsports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

LİVERPOOL BAYERN MÜNİH İLK 11

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Fabinho, Robertson, Henderson, Wijnaldum, Keita, Mane, Salah, Firmino.

Bayern Münih: Neuer, Kimmich, Süle, Hummels, Alaba, Martinez, Thiago, Gnabry, James Rodriguez, Coman, Lewandowski.