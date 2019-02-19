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CANLI YAYIN: Liverpool Bayern Münih canlı izle! Şampiyonlar Ligi maçı…
Şampiyonlar Ligi

CANLI YAYIN: Liverpool Bayern Münih canlı izle! Şampiyonlar Ligi maçı…

Liverpool Bayern Münih canlı! Şampiyonlar Ligi yine bir dev maça ev sahipliği yapıyor. Turnuvanın iki güçlü ekibi Liverpool Bayern Münih Son 16 Turu ilk maçı İngiltere'de karşı karşıya geliyor. Liverpool Bayern Münih canlı izle ve beIN Sports canlı yayın bağlantısı haberimizin içerisinde yer alıyor.

19 Şubat 2019 22:17

Şampiyonlar Ligi’nde Son 16 Turu heyecanı Liverpool Bayern Münih maçı ile devam ediyor. Kendi liglerinde şampiyonluk mücadelesi veren iki takım Şampiyonlar Ligi’nde şampiyonluk şansını devam ettirmek için birbiriyle mücadele edecek. Daha önce 8 kez karşı karşıya gelen ekiplerden Liverpool 3 maçtan galip ayrılırken, Bayern Münih sadece bir maçı galibiyetle tamamlayabildi. İşte, Liverpool Bayern Münih canlı izle bağlantısı…

LİVERPOOL BAYERN MÜNİH CANLI İZLE

LİVERPOOL BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk karşılaşmasında Liverpool, Anfield Stadyumunda Bayern Münih’i konuk edecek. 19 Ocak Salı günü saat 23.00’da oynanacak olan bu mücadele, Beinsports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

LİVERPOOL BAYERN MÜNİH İLK 11

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Fabinho, Robertson, Henderson, Wijnaldum, Keita, Mane, Salah, Firmino.

Bayern Münih: Neuer, Kimmich, Süle, Hummels, Alaba, Martinez, Thiago, Gnabry, James Rodriguez, Coman, Lewandowski.

Son güncelleme 22:17 | 19 Şubat 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
21 13 45
2 Galatasaray
21 11 39
3 Besiktas
21 10 36
4 Yeni Malatyaspor
21 9 34
5 Trabzonspor
21 9 33
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