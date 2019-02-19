Cahit Terzi: “Kazanmaya devam edeceğiz”

Zonguldak Kömürspor Teknik Direktörü Cahit Terzi, oyuncuların formanın hakkını verdiklerini söyleyerek, “Gerçekten güzel bir futbolcu topluluğu yakaladık. Çocukların bu kadar sıkıntılara rağmen sahada çıkıp formanın hakkını vermesi bizi sevindiriyor. Takım bizim gittikçe daha da oturuyor. Daha da herkes bir birine alıştı. Yeni oynayan arkadaşlar var takımın içinde iyi konsantre oldular iyi uyum sağladılar. Özellikle devre arası aldığımız oyuncularında takıma katkı vermeleri beni çok mutlu ediyor. Biliyorsunuz 11'de oynayan 4 tane iyi oyuncumuz transfer olmuştu. Devre arası alınan iyi oyuncular büyük ihtimalle takımlarını katkı veremiyorlar. Ama biz o sabrı gösterdik. Zaman zaman 10 dakika 20 dakika ve sonra 90 dakika oynattık. Onlar da bize katkı vermeye başladı. İnşallah kazanmaya devam edeceğiz. Şehir olarak iyi bir moral bulduk. Herkesin takıma bakış açısı pozitif oldu. Şehirden gelen desteği de takım hakkediyor” dedi.

“Maddi krizi yönetim çözdü”

Oyuncuların maddi krizi yönetimle çözdüğünü ifade eden Terzi, “Çoğu takımın bu krizleri atlatamadığını biliyoruz. Dağıldığını biliyoruz. Darıca takımının da bu krizi atlatmadığını biliyoruz. Burada karakterli topluluk var. Bu çocuklar iyi çocuklar. Bu krizi büyütmeden yönetme görüşerek bu krizi çözdüler. Sezon sonuna kadar pembe tablo yok. Biz şuan krizden biraz uzaklaştık. Ligi bitirdik gibi şu an bir hava yok. Öyle bir hava takımı patlatır. Bizi bekleyen 12 tane zor maç var. İnşallah o maçları da güzel şekilde geçeceğiz. Sonra rüzgar bizi nereye götürürse oraya gideceğiz” diye konuştu.

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“Bildiğimiz oyuncuları aldık”

Terzi, transferde bildikleri oyuncuları aldıklarını söyleyerek, “Tanımadığımız oyuncuları almadık. Onlar bildiğim oyuncular. Onların bu takıma katkı vereceğini de biliyordum. Şahin ve Mustafa'nın antrenman düzenini artırdıklarında onlardan da mutlaka faydalanacağız. Burada gözden kaçan Okan Eken'in form grafiği arttıkça takım gücü artıyor. Ben her zaman herkese ne dedim sabırlı olun. Çünkü çocuk hastalıktan sakatlıktan çıktı. Ona bizim aşırı yük vermemiz Okan'ı kaybedecektik. Okan'ı niye sabrettiğimizi de herkes gördü” diye konuştu.

“Eksiklerin yerlerini gençler dolduracak”

Cahit Terzi, eksiklerin yerini gençlerin dolduracağını söyleyerek, “Bizim takımda ikinci yarı Berkan ve Mert'in performansı öne çıktı. Gerçekten ikisi de çok iyi oynuyor. Hüseyin de bu orta üçlüye katkı veriyor. O üçlü Bölgesel Amatör Lig’den gelen üçlü. Bizim alternatiflerimiz var. Oraya hazırladığımız gençler var. Zaman zaman onlara şans veriyoruz. Kaan, Akif ve Rıdvan var. Eksiklerini hissedeceğiz ama gençlerin bize katkı vereceğini düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.

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