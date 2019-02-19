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Beşiktaş Fenerbahçe ne zaman, saat kaçta? BJK FB maçı biletleri satışa çıktı mı?
Fenerbahçe

Beşiktaş Fenerbahçe ne zaman, saat kaçta? BJK FB maçı biletleri satışa çıktı mı?

Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı bu hafta Süper Lig'de nefesleri kesecek. Dev mücadeleyi kaçırmak istemeyen taraftarlar ise "Fenerbahçe Beşiktaş ne zaman" aramalarına başladı. Peki, Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta? Biletler satışa çıktı mı?

19 Şubat 2019 00:44

Beşiktaş Fenerbahçe maçı için sayılı günler kaldı. Süper Lig’de puan durumunu etkileyecek. Haftayı üç puanla kapatmak ve ezeli rakibine karşı kazanmak isteyen iki ekip de maçı fazlasıyla önemsiyor. Maçı önemseyen bir diğer kesim ise taraftarlar. Karşılaşmanın günü açıklanmasının ardından “Beşiktaş Fenerbahçe ne zaman” aramaları taraftarlar derbi maçı biletleri satışa çıktı mı merak ediyor. İşte Beşiktaş Fenerbahçe maçı hakkında merak edilen tüm detaylar…

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 25 Şubat günü yapılacak Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı Vodefone Park’ta saat 21.00'de başlayacak.. Fenerbahçe Beşiktaş derbisi beIN Sports ve beIN Connect üzerinden naklen izlenebilecek.

18 Şubat 2019 Süper Lig`de alt sıraların kıran kırana mücadelesi! Fenerbahçe `cadı kazanı`na düştü! Sezonun büyük bölümünün tamamlandığı Spor Toto Süper Lig`de şampiyonluk yarışının yanı sıra kümede kalma mücadelesi de büyük çekişmeye sahne oluyor. Puan cetvelinin 8. sırasındaki Kasımpaşa ile 16. basamakta ye alan MKE Ankaragücü arasında sadece 5 puanlık fark bulunuyor İlgili Haberi Oku

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

25 Şubat Pazartesi günü oynanacak olan Beşiktaş Fenerbahçe maçı için biletlerin perşembe günü satışa çıkması bekleniyor.

Son güncelleme 00:44 | 19 Şubat 2019
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1 Istanbul Basaksehir
21 13 45
2 Galatasaray
21 11 39
3 Besiktas
21 10 36
4 Yeni Malatyaspor
21 9 34
5 Trabzonspor
21 9 33
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