Beşiktaş Fenerbahçe ne zaman, saat kaçta? BJK FB maçı biletleri satışa çıktı mı?

Beşiktaş Fenerbahçe maçı için sayılı günler kaldı. Süper Lig’de puan durumunu etkileyecek. Haftayı üç puanla kapatmak ve ezeli rakibine karşı kazanmak isteyen iki ekip de maçı fazlasıyla önemsiyor. Maçı önemseyen bir diğer kesim ise taraftarlar. Karşılaşmanın günü açıklanmasının ardından “Beşiktaş Fenerbahçe ne zaman” aramaları taraftarlar derbi maçı biletleri satışa çıktı mı merak ediyor. İşte Beşiktaş Fenerbahçe maçı hakkında merak edilen tüm detaylar…

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 25 Şubat günü yapılacak Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı Vodefone Park’ta saat 21.00'de başlayacak.. Fenerbahçe Beşiktaş derbisi beIN Sports ve beIN Connect üzerinden naklen izlenebilecek.

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BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

25 Şubat Pazartesi günü oynanacak olan Beşiktaş Fenerbahçe maçı için biletlerin perşembe günü satışa çıkması bekleniyor.