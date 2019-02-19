Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’dan TFF’ye derbi eleştirisi! ‘Yapılan şey ayıp’

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin pazartesi gününe alınmasına Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’dan eleştiri geldi. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) daha önce kendilerine “48 saat dinlenmek için yeterli… Avrupa’da böyle siz de buna alışın” dediğini belirten Fikret Orman, “Ne oldu da pazartesiye aldınız şimdi?” sorusunu sordu.

Fikret Orman, UEFA Avrupa Ligi’nde Sarpsborg ile oynadıkları maçı hatırlatarak şunları söyledi:

“Biz Norveç’te maç yaptık. Saat 1 gibi bitti maç… Cuma sabahı İstanbul’daydık. Pazar günü de maç yaptık. O zaman 48 saatin futbolcuların dinlenmesi için yeterli olduğundan ve Avrupa’da da takımların bu süre aralıklarında maç yaptıkları söylendi. Bizim de buna alışmamız gerektiği söylendi. Ne oldu da pazartesiye aldınız şimdi? Maçın günü ve saati bize sorulmadı. Daha önce Fatih Terim hocamız, “Bize soruluyor’ demişti ve ben desteklemiştim. Bu sefer bize sorulmadı. Biz ev sahibi takımız, sorulması lazımdı. Fenerbahçe’yi arayıp sordum, onlara da maçın günüyle ilgili bilgi verilmemiş. Fenerbahçe’den bize talep gelseydi buna sıcak bakardık. Bugün itirazda bulunsak değiştirmeyecekler. Yapılan şey ayıp…”

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“BİRİLERİ BAĞIRDIĞI ZAMAN…”

TFF’ye eleştirilerini sürdüren Fikret Orman “Birileri konuşup, bağırdığı zaman TFF aksiyon almaya başlıyor. Sonra taraftar diyor ki başkan sen de konuş! Böyle yaparak herkesi konuşmaya itiyorsunuz. Ben burada Fenerbahçe’ye bir şey söylemiyorum. Ali Başkan beni arasa dese böyle bir durum var. Tamam deriz bizim için fark eden bir şey yok. Tek farkı pazartesi günü 21.00’da taraftarların maça gelme zorluğu… Maç için Türkiye’nin dört bir yanından taraftarımız geliyor. Pazartesi saat 9’a derbi koyuyorsunuz. 11’de maç bitecek, ertesi gün insanlar işe gidecek. Bu durum ekonomimize zarar veriyor” ifadelerini kullandı.

TFF seçimleri ile ilgili de konuşan Fikret Orman “TFF Başkanlığı iddiası ortaya atıldı. Beşiktaş’tan beni göndermek için yazmadıkları makam kalmadı. Gün geliyor bakanlığa gönderiyorlar beni, bir gün TFF başkanlığına, diğer gün belediye başkanlığına gönderiyorlar. Federasyon başkanlığıyla alakalı düşüncem yok. Kim aday olur bilmiyorum ama ben aday değilim. Benim için gelinebilecek en üst nokta Beşiktaş başkanlığıdır” dedi.

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