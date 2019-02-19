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Benfica’da teknik direktör Bruno Lage’ye yeni sözleşme
Uefa Avrupa Ligi

Benfica’da teknik direktör Bruno Lage’ye yeni sözleşme

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Benfica, ocak ayında göreve getirilen teknik direktör Bruno Lage'nin sözleşmesini 2023 Haziran ayına kadar uzattı.

19 Şubat 2019 17:26

Portekiz’in Benfica Kulübünde ocak ayında göreve getirilen teknik direktör Bruno Lage’nin sözleşmesi uzatıldı. Benfica Kulübünden Portekiz Menkul Kıymetler Borsasına yapılan yazılı açıklamada, teknik direktör Bruno Lage’nin sözleşmesinin 30 Haziran 2023’e kadar uzatıldığı bildirildi.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Galatasaray’ın rakibi olan Benfica’da 3 Ocak tarihinde Rui Vitoria’nın yerine geçici, 14 Ocak’ta ise nihai olarak teknik direktörlüğe getirilen 42 yaşındaki Lage, daha önce kulübün altyapısında görev yapıyordu.

Lage, Benfica’nın başında çıktığı 11 maçta 10 galibiyet ve 1 yenilgi aldı. Bu dönemdeki tek mağlubiyet, 22 Ocak’ta oynanan Portekiz Lig Kupası yarı finalinde 3-1’lik skorla Porto’ya karşı oldu. Portekiz liginde 53 puanı bulunan Benfica, lider Porto’nun 1 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor. 19 Şubat 2019 Galatasaray`da Benfica kadrosu belli oldu , Yıldız isim kadroda yok! Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanşında Portekiz temsilcisi SL Benfica ile oynayacağı maç öncesi bugün bir antrenman gerçekleştirdi. Teknik Direktör Fatih Terim kamp kadrosunu belirledi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 17:26 | 19 Şubat 2019
BENFİCA Bruno Lage galatasaray uefa avrupa ligi
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
21 13 45
2 Galatasaray
21 11 39
3 Besiktas
21 10 36
4 Yeni Malatyaspor
21 9 34
5 Trabzonspor
21 9 33
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