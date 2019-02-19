Benfica Galatasaray ne zaman? Avrupa Ligi rövanş maçı saat kaçta hangi kanalda?

Avrupa Ligi heyecanı Benfica Galatasaray maçı ile devam ediyor. Geçtiğimiz hafta İstanbul’da oynanan maçta rakibine 2-1 mağlup olan Galatasaray bu kez işi şansa bırakmayarak Benfica’yı yenmek ve üst tura çıkan taraf olmak istiyor. Galatasaray’da Semih Kaya, Emre Taşdemir, Kostas Mitroglou ve Eren Derdiyok, UEFA’ya verilen listede yer almadıkları için mücadelede oynayamayacaklar. Fernando ise sakatlığı sebebiyle Portekiz’e götürülmedi. Peki Benfica Galatasaray ne zaman hangi kanalda saat kaçta?

BENFİCA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Benfica Galatasaray 21 Şubat Perşembe günü Estadio da Luz’da oynanacak dev mücadele TSİ 23:00 ‘te başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayımlanacak.

GALATASARAY NASIL TUR ATLAR?

İlk maçı 2-1 kaybeden sarı-kırmızılılar, Portekiz’de zoru başarıp turu geçmek istiyor. Galatasaray’ın turu geçmek için en az iki farklı galibiyete ya da 3-2 kazanmaya ihtiyacı var.

BENFİCA GALATASARAY MUHTEMEL İLK 11

Benfica: Vlachodimas, Andre Almeida, Ruben Dias, Ferro, Yuri Ribeiro, Zivkovic, Samaris, Gabriel, Rafa Silva, Joao Felix, Seferovic

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Linnes, Donk, Ndiaye, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Diagne