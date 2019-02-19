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Benfica 10 kişi kaldığı maçta rakibine acımadı!
Uefa Avrupa Ligi

Benfica 10 kişi kaldığı maçta rakibine acımadı!

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Galatasaray'ın rakibi Benfica, Portekiz 1. Futbol Ligi'nin 22. haftasında deplasmanda karşılaştığı Aves'i 3-0 yendi.

19 Şubat 2019 11:29

Benfica’nın galibiyet gollerini 3. dakikada Haris Seferovic, 36. dakikada Rafa Silva ve 59. dakikada Ferro attı. Ferro, 64. dakikada direkt kırmızı kart görerek, takımını 10 kişi bıraktı.

Benfica aldığı galibiyetle puanını 53’e çıkartarak, lider Porto’yu 1 puan gerisinden takip etmeyi sürdürdü. Bu arada Benfica teknik direktörü Bruno Lage, ligde alt sıralarda yer alan Aves karşısında takımının önemli oyuncularını dinlendirdi. Galatasaray maçına göre ilk 11’inde 6 futbolcusu değiştirilen Benfica’da Yuri Ribeiro, Florentino, Gedson, Corchia, Salvio ve Franco Cervi, Aves maçında yedek bekledi ya da kadroya alınmadı.

UEFA Avrupa Ligi’nin son 32 turunda Galatasaray’ın rakibi olan Benfica, İstanbul’daki ilk maçı 2-1 kazanmıştı. İki takım arasındaki rövanş maçı 21 Şubat’ta Lizbon’daki Luz Stadı’nda oynanacak.

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Son güncelleme 11:29 | 19 Şubat 2019
Aves BENFİCA galatasaray portekiz
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PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
21 13 45
2 Galatasaray
21 11 39
3 Besiktas
21 10 36
4 Yeni Malatyaspor
21 9 34
5 Trabzonspor
21 9 33
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