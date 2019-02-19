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Balıkesirspor´da Afyonspor hazırlıkları
TFF 1.Lig

Balıkesirspor´da Afyonspor hazırlıkları

Spor Toto 1'nci Lig ekiplerinden Balıkesirspor Baltok, Afjet Afyonspor maçı hazırlıklarına başladı.

19 Şubat 2019 14:41

Balıkesirspor Baltok, cuma günü saat 19:00´da oynayacağı Afjet Afyonspor maçı hazırlıklarına 1 günlük aranın ardından başladı. Ümraniyespor karşılaşmasında iyi mücadelesine karşın sahadan puansız ayrılan kırmızı beyazlılar, haftayı 3 puanla kapatarak kümede kalma umutlarını yeşerten Afjet Afyonspor maçının hazırlıklarına teknik direktör Giray Bulak nezaretinde başladı. Balıkesirspor, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda, rejenerasyon çalışması yaptı.

Soğuk algınlığı yaşayan Cüneyt Köz antrenmana katılmazken, Okan Alkan yürüyüş yaptı.

19 Şubat 2019 Eskişehirspor'dan Avrupa devleriyle yarışacak hamle Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, Bayern München, Manchester City, Juventus gibi dünya devleriyle çalışan IFBI-Uluslararası Futbol İşletme Enstitüsü ile kulübün geleceği adına bir anlaşma yaptı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 14:41 | 19 Şubat 2019
Balıkesirspor Baltok Spor Toto 1. Lig
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