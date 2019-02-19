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Antalyaspor Başakşehir maçından sonra VAR isyanı: ‘VAR’ı kaldırsınlar o zaman!’
Futbol

Antalyaspor Başakşehir maçından sonra VAR isyanı: ‘VAR’ı kaldırsınlar o zaman!’

Antalyaspor Başakşehir maçı sonrası Antalyaspor cephesinde müsabakanın hakemi Mete Kalkavan'a yönelik eleştiriler vardı. Yekta Kurtuluş "Tüm pozisyonlarda düdük Başakşehir lehine çalındı. Doukara'nın pozisyonu penaltı, VAR'a bile gidilmedi. Tek taraf için VAR'a gidilecekse kaldırsınlar, başka bir sistem getirsinler" dedi.

19 Şubat 2019 07:13

Spor Toto Süper Lig’de 22. haftanın kapanış maçında Medipol Başakşehir, deplasmanda Antalyaspor’u 1-0’lık skorla mağlup etti ve zirvedeki puan farkını korumayı başardı. Maça Hakem Mete Kalkavan damga vururken Antalyaspor’da Yekta Kurtuluş müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu ve VAR sistemini eleştirdi.

Yekta, “Başakşehir’e çelme takmak için değil, kendimiz için kazanmak istiyorduk. Ama müsaade etmeyeceklerini biliyorduk. Tüm pozisyonlarda düdük Başakşehir lehine çalındı. Doukara’nın pozisyonu penaltı, VAR’a bile gidilmedi. Tek taraf için VAR’a gidilecekse kaldırsınlar, başka bir sistem getirsinler” dedi. 18 Şubat 2019 Antalyaspor-Başakşehir maçına hakem Mete Kalkavan damga vurdu! Antalyaspor-Medipol Başakşehir maçının hakemi Mete Kalkavan, son haftalara yaşanan hakem hatalarına yeni bir zincir ekledi. Tecrübeli hakemin verdiği kararlar sosyal medyada tepkiye neden oldu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 07:13 | 19 Şubat 2019
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