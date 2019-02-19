Antalyaspor Başakşehir maçına hakem Mete Kalkavan damga vurdu!

Süper Lig’in 22. haftasında lider Medipol Başakşehir deplasmanda Antalyaspor’a konuk olurken maçın hakemi Mete Kalkavan verdiği kararlarla gündeme oturdu.

Son haftalarda yaşanan hakem hataları sonrasında MHK Başkanı Yusuf Namoğlu görevi bıraktığını açıklamıştı. Buna rağmen yine tartışmalı kararların yaşandığı 22. haftanın son maçında Mete Kalkavan rüzgarı esti.

Maçın 19. dakikasında Arda Turan’ın ‘Top benden çıktı’ demesine rağmen kararını değiştirmeyerek taç atışını Medipol Başakşehir’e veren Kalkavan, karara itiraz eden Antalyasporlu savunma oyuncusu Nazım Sangare’ye sarı kart gösterdi.

Karşılaşmanın 39. dakikasında ise Emre Belözoğlu’nun dirseği boğazına gelen Charles yerde kalırken iki oyuncu arasında gerilimli anlar yaşandı. Oyuncular arasındaki itişmeyi izleyen ve ‘VAR’a gitmeyen hakem Kalkavan kimseye kart göstermedi ve oyun kaldığı yerden devam etti.

İkinci yarının 60. dakikasında ise topla birlikte ilerleyen Antalyasporlu Nazım Sangare, Robinho’nun arkadan bileğine basması nedeniyle acı içinde yerde kaldı.

Ancak maçın hakemi Mete Kalkavan bu pozisyonda da faul kararı vermedi ve ‘VAR’ uyarısı yapılmadı.

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BÜLENT KORKMAZ’DAN MAÇ SONU TEPKİ

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz da maç sonunda yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada Mete Kalkavan’a tepki gösterdi. Korkmaz, “Pozisyonları kamuoyuna bırakıyorum. Eleştiri yaparsak ceza alıyoruz. Biz Galatasaray ile oynarken ‘VAR’ hakemi Mete Kalkavan’dı. Muslera-Maicon pozisyonu olmuştu. Bugün Robinho’nun, Emre’nin hareketleri, Doukara’nın penaltı pozisyonu. Bir şey diyemiyorum.” ifadelerini kullandı.

Antalyaspor taraftarı bir ara “İstanbul’un çocuğu Mete Kalkavan” tezahüratı yaparken konuyla ilgili sosyal medyada tepki dolu paylaşımlar yapıldı;

Mete Kalkavan Emre’nin dirsek attığını gördü. Bilerek VAR’a gitmedi. Çünkü gitse kırmızı kart verecekti. Başakşehir ve Emre’nin nedense bu ülkede dokunulmazlığı VAR! — Volkan Yılmaz (@_vlknylmz) 18 Şubat 2019

İkinci yarı yanına pas veremeyen Başakşehiri, vermediği kırmızı kartla verdiği taraflı kararlarla resmen oyunda tutuyor Mete Kalkavan. — Halid (@eneshalid05) 18 Şubat 2019

mete kalkavan bu ülke futbolunun net en karanlık https://t.co/JoEFasbHFj bilir kimlerin lobisiyle bu kadar yükseldi — Memleket Pochinki (@nusseltsayisi) 18 Şubat 2019

Mete Kalkavan net olarak Başakşehir puan kaybı yapmasın diye çıkmış sahaya. Şaka gibi kararları var. — Mehmed Ali Dalga (@mehmedalidalga2) 18 Şubat 2019

Sangare’nin sarı kartı komedi. Arda benden çıktı demesine rağmen Mete Kalkavan tacı Başakșehir’e verdi. Şaka gibi. — Yusuf Kenan Çalık (@YusufKenan_) 18 Şubat 2019

Mete Kalkavan ve 2 mt yakındaki yan hakem şu pozisyona faul bile demedi ya. Ilk yarıda Arda taç benden çıktı dedi. Onda bile fikir değiştirmedi. — Cüneyt Kaşeler (@cuneytkaseler) 18 Şubat 2019

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