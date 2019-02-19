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Adanaspor’da Boluspor mesaisi
TFF 1.Lig

Adanaspor’da Boluspor mesaisi

Adanaspor, Spor Toto 1. Lig’in 23. haftasında 23 Şubat Cumartesi günü, Bolu Atatürk Stadyumu’nda Boluspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

19 Şubat 2019 13:46

Osman Yereşen Tesisleri’nde, Antrenör Ali Asım Balkaya yönetimindeki antrenmanda turuncu-beyazlılar hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman saat 11.00’de başladı ve 1 saat 20 dakika sürdü.

Adanaspor, Boluspor maçı hazırlıklarını yarın Osman Yereşen Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

19 Şubat 2019 Altay Teknik Direktörü Karafırtınalar: Sezonun en zor maçına çıkacağız Spor Toto 1`inci Lig`de üst üste Adanaspor ve Boluspor galibiyetleriyle alt sıralarla bağını koparıp Play-Off umutlarını yeşerten Altay`da teknik direktör Sait Karafırtınalar, Giresunspor deplasmanının sezonun en zor maçı olduğunu söyledi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 13:46 | 19 Şubat 2019
adanaspor Spor Toto 1. Lig
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