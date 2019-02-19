Adanaspor’da Boluspor mesaisi

Osman Yereşen Tesisleri&#8217;nde, Antrenör Ali Asım Balkaya yönetimindeki antrenmanda turuncu-beyazlılar hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman saat 11.00&#8217;de başladı ve 1 saat 20 dakika sürdü.. Adanaspor, Boluspor maçı hazırlıklarını yarın Osman Yereşen Tesisleri&#8217;nde yapacağı antrenmanla devam edecek.. \r. \r. \t\r. \t\t\r. \t\t\t19 Şubat 2019\r. \t\t\t\r. \t\t\t\r. \t\t\t\r. \t\t\t\tAltay Teknik Direktörü Karafırtınalar: Sezonun en zor maçına çıkacağız\r. \t\t\t\tSpor Toto 1`inci Lig`de üst üste Adanaspor ve Boluspor galibiyetleriyle alt sıralarla bağını koparıp Play-Off umutlarını yeşerten Altay`da teknik direktör Sait Karafırtınalar, Giresunspor deplasmanının sezonun en zor maçı olduğunu söyledi. \r. \t\t\t\tİlgili Haberi Oku\r. \t\t\t\r. \t\t\r. \t\r. \r. .