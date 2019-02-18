UEFA’dan flaş VAR hamlesi! Rosetti tek tek anlattı…

Türkiye Futbol Federasyonu eski MHK danışmanı olan UEFA Hakem İşleri Müdürü Roberto Rosetti, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynanan dört son 16 turu ilk maçındaki VAR pozisyonlarıyla ilgili, detaylı olarak açıklama yaptı. Rosetti, “VAR uygulamaları başarıyla sonuç verdiği için çok mutluyum. Teknoloji mükemmel bir şekilde işe yaradı. Hakemlerimiz performansları en üst seviyeye çıktı. Bu şekilde sonuç alabilmek için çok uğraşmıştık.” ifadelerini kullandı.

Roberto Rosetti, Ajax ile Real Madrid arasında oynanan maçtaki ilk VAR pozisyonuyla ilgili olarak, “UEFA sosyal medya platformlarından da daha önce açıkladığımız gibi, Ajaxlı oyuncu (Dusan Tadic) burada ofsayt pozisyonunda ve kalecinin görüş açısında. Topla oynama isteği gösteriyor. Ardından, başka bir oyuncu (Lasse Schöne) kafa vuruşu yapıyor. Ofsayt ile ilgili VAR protokolü devreye giriyor ve gol kararı doğru bir şekilde geri alınıyor. Maç, endirekt serbest vuruş ile tekrar başlıyor.” açıklamasını yaptı.

“DOĞRU KARAR, HIZDAN DAHA ÖNEMLİ”

Rosetti, pozisyon ile ilgili olarak, “Burada, en önemli nokta hakemlerimizin doğru karar vermesi. Doğru karar, hızdan daha önemli. Olabildiğimiz kadar efektif olmaya çalışacağız ve gelecekte doğru karar ile birlikte hızı da artırmayı deneyeceğiz. Ancak, burada VAR incelemesi yapılırken çok karmaşık bir durum olduğunu da hesaba katmamız gerekiyor. Hakem, hücum oyuncusunun hareketlerini doğru bir şekilde analiz etmeliydi.” diyerek sözlerini sürdürdü.

Roma ve Porto arasında oynanan maçın 19. dakikasında yaşanan potansiyel elle oynama pozisyonuyla ilgili olarak Rosetti, “Burada elle oynama pozisyonu, ceza sahası dışında gerçekleşiyor. VAR, pozisyonun ceza sahası dışında olduğunu tespit ettikten sonra oyun doğru şekilde devam ediyor. IFAB VAR protokolüne göre, burada 4 adet maçın kaderini değiştirecek durum olmadığı için VAR tarafından hakeme uyarı gitmiyor.” açıklamasını yaptı. 79. dakikadaki ofsayt pozisyonuyla ilgili olarak da ofsayt incelemesinin VAR tarafından yapıldığını ve doğru bir karar olarak golün verildiği belirtildi.

Manchester United ile Paris Saint-Germain arasında oynanan müsabakada, VAR uyarısı gelmemesine karşın yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırmak için bekledi. Ardından, ofsayt bayrağını kaldırdı.

Pozisyonla ilgili konuşan Rosetti, “Yardımcı hakem, doğru bir kararla ofsayt bayrağını kaldırmakta gecikti. Parisli oyuncu, çok ince bir şekilde ofsayttaydı ve açık bir şekilde gol pozisyonu vardı. VAR protokolü yine burada da uygulandı. Yardımcı hakem, ofsayt bayrağını kaldırmamakla cesur bir şekilde hareket etti. Oyuncu, gol pozisyonundan faydalanamayınca ofsayt bayrağını kaldırdı. Eğer gol olsaydı, VAR incelemesinin ardından tekrar gol kararı gözden geçirilecekti.” diyerek sözlerini noktaladı.

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