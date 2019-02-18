Türk futbolunda bitmeyen ‘Yabancı kuralı’ tartışması!

Burak ERCAN / Türkiye’de uygulanan 14 yabancı kuralı, uygulamaya geçtiği günden itibaren tartışmalara sebep olmaya devam ediyor. Teknik direktörler, kulüp başkanları, spor yorumcuları hatta siyasi parti liderlerinin dahil olduğu yabancı sınırlaması tartışması son olarak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında “Önümüzdeki dönem gelmesi beklenen yabancı kotasına olan sınırlamalardan dolayı Türk oyunculara önem verdik” demesiyle yeniden gündeme taşındı.

A Milli Takım Eski Teknik Direktörü Mircea Lucescu görevinden ayrılmadan kısa bir süre önce, Romanya basınına verdiği özel röportajında ‘Yabancı kuralı’ ile ilgili konuşmasında, ” Son dönemde birçok seyahat gerçekleştirdim.Antalya'da kamp yapan Türk takımlarını ziyaret ettim.Tüm teknik direktörlerle konuştuk.Türkiye'deki en büyük problem, Türk oyuncuların yükselişini engelleyen sınırsız sayıda yabancı oynatılmasına izin verilmesi…Biz de milli takıma alt liglerden oyuncu seçmek zorunda kaldı. Çünkü genç Türk oyuncuları bulmamız gerekiyor” diye konuşmuştu.

Göreve geldiği günden itibaren yabancı kuralından dert yanan Rumen teknik adam milli takımın başında çıktığı son maçta Türkiye Milli Takımı aday kadrosuna Türkiye Liglerinden 13, Avrupa Liglerinden 11 Milli oyuncuya şans vermişti.

Mircea Lucescu yönetimindeki milli takımın istenilen başarıyı sağlayamaması ve Rumen teknik adamın her fırsatta yabancı kuralına atıfta bulunarak bu durumun milli takıma zarar verdiğini dile getirmesinin ardından Süper Lig’de mücadele eden takımların teknik adamları ve spor yorumcularıda tartışmalara dahil olmuştu.

“YA İSİM DEĞİŞTİRSİNLER YA BUNDAN VAZGEÇSİNLER”

Yabancı kuralının tartışıldığı günlerde en büyük tepkiyi tarihte ilk kez 11 yabancı futbolcu ile sahaya çıkan Galatasaray aldı.Teknik direktör Igor Tudor yönetimindeki Galatasaray, Atiker Konyaspor maçına 11 yabancı futbolcu ile çıkarak hem bir ilke imza atmış hem de tartışmaların odağındaki takım haline gelmişti. Spor yorumcularını karşı karşıya getiren kadro seçimi siyasetinde gündemine taşınmış, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli “Galatasaraylıların 11 kişi takım kuruyorsunuz 11’ide yabancı , antrenörde yabancı olursa hangi ülkenin takımıyız nerede oynuyoruz diye düşünmesi lazım.Ya isim değiştirsinler ya bundan vazgeçsinler.” sözleriyle sarı kırmızılı ekibi eleştirmişti.

İgor Tudor’un görevden alınmasının ardından daha önce Galatasaray ile altı şampiyonluk yaşayan Fatih Terim devre arasında geldiği 2017-2018 sezonunda da şampiyonluğa ulaşmıştı. Sarı kırmızılı ekip bu süreçte de sahaya sürdüğü ilk onbirlerle sıkça tartışma konusu olmuş, yabancı sınırı tartışmasının gündeme gelmesinin bir amacı olduğunu vurgulayan Fatih Terim, “Yerli-yabancı konusunu kim gündeme getiriyorsa, bir ajandasına bakmak lazım. Bana göre ajandasına bakın. 11 yabancı sahaya çıkıyor diyenler, kupa maçlarında sahaya çıkan yerli ve hatta akademimizden çıkan oyuncularımızdan aynı oranda bahsediyorsa, samimidir.Ondan da bahsediyorsa, takdir etmek lazım.Bir taraftan az bahsediyorsa samimi değildir.” sözleriyle tartışmalardan duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti.

ERDOĞAN DA TARTIŞMALARA DAHİL OLDU

Futbol camiasını ikiye bölen yabancı kuralı ile ilgili son noktayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koymuştu. Mevcut uygulamanın Milli Takım’ı olumsuz etkilediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yabancı oyuncu sayısının aşırı oluşu bize dezavantajlar getiriyor. En önemli dezavantajları milli takıma yansıması.Yerliler az şans buldukları için milli takımda yeterince güçlerini gösteremiyorlar.İşi bitmiş oyuncuların alınmasına karşıyım.” demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu sözleri sonrası, yabancı futbolcu sayısının değiştirilmesi konusu hız kazanmış, harekete geçen Kulüpler Birliği ve Türkiye Futbol Federasyonu, konuyu masaya yatırmak için çalışma başlatmıştı.

KADEMELİ OLARAK YABANCI FUTBOLCU SAYISI AZALTILACAK

Kulüpler Birliği ve Türkiye Futbol Federasyonu, bu tartışmaların ardından, on dört olan yabancı futbolcu sayısının kademeli olarak azaltılacağı ve 14 yabancı kuralının 2 sezon daha devam edeceğini belirterek, “Gerekli değişiklik 2019-2020 sezonunda başlayacak. Hala takımların çok önemli bölümünde 14’er yabancı futbolcu olması nedeniyle gerekli değişiklik için zamana ihtiyaç var. Yabancı futbolcularla imzalanan uzun süreli sözleşmeler sebebiyle kulüplerin mağduriyet yaşamaması için değişikliğin kademeli olarak azaltılacak.” demişti.

Milli takım başarısının yanında Ligde mücadele eden takımların arasındaki makası kapatmak içinde gerekli olduğu fikrini savunanlara karşılık Süper ligde son yılllarda hiç olmadığı kadar çekişmeli bir sezonun içinde olduğumuzu düşünen , daha önce denenmiş ve sağlıklı bir sonuç vermemiş bir kuralı yeniden uygulamanın kulüplerin yerli futbolculara yüksek bonservis ve garanti ücretler ödemesinden başka bir işe yaramayacağı düşüncesinde olanlarda var.

Yabancı kuralı tartışmaların yanında bir çok cevapsız soruda var;

Milli takımın son yıllarda elde ettiği en büyük başarı olan 2008 avrupa şampiyonası yarı final başarısının altında o dönem uygulanan yabancı kuralının olduğunu düşünürsek aynı kuralın uygulandığı 2010 dünya kupasına neden katılamadık?

Yabancı kuralı altyapıdan oyuncu yetişmesine engel oluyorsa Bursaspor'dan Enes Ünal , Beşiktaş'tan Atınç Nukan , Altınordu'dan Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder , Galatasaray'dan Emre Çolak bu ligden avrupaya nasıl transfer oldu?

Yabancı futbolculara sınırlama getirmek yerli futbolculara haksız avantaj sağlamayacak mı?Yabancı Kuralını tekrar getirip kulüpleri yerli futbolculara mecbur bırakmak yerine rekabet ortamını korumak altyapıdan yetişecek oyunculara daha büyük katkı sağlamaz mı?

ALMANLAR BAŞARDI

Milli takımda başarının sırrı yabancı kuralı olsaydı 2006 yılından beri yabancı sınırlaması bulunmayan Almanya birinci ligi'ne rağmen Alman milli takımı başarılı olamazdı. Türkiye liginde de yabancı sınırlaması yerine 2000 yılından bu yana doğru yatırımın kazandıracağını ispatlayan Almanya modelini örnek alamaz mıyız?

2000 Avrupa Şampiyonası'nda dibe vuran Almanya'da ertesi sezon bir yapılanma hareketi başladı. İlk olarak Alman Futbol Federasyonu ve Almanya 1.Ligi Bundesliga tüm ülkede gençlik akademilerinin kurulması konusunda anlaşmaya vardı. O yıldan bu yana gençlik akademileri için 750 milyon Euro para harcandı.. İlk yıl akademilere yaklaşık 48 milyon Euro yatırım yapılırken 2010 yılına gelindiğinde bu yatırım 86 milyon Euro'ya varıyordu. 8 yıl içinde Bundesliga yaş ortalaması da 27'den 25'e düştü. Bu yeniden yapılanma hareketiyle birlikte ülkenin her bölgesindeki kulüplerin yüksek standartlı akademileri olmaya başladı. Sonuçta genç yeteneklerin keşfedilmemesi imkansız hale geldi. Schalke'li Julian Draxler henüz 17 yaşındayken 6 Şampiyonlar ligi maçında forma giymişti.

Alman Futbol Federasyonu 2001 yılında 11 ve 14 yaş grubunun çalıştırıldığı 120 altyapı destek tesisi kurdu. Bu sayı ertesi sene üçe katlandı. Her tesiste 2 veya 3 UEFA B lisansı olan çocuğun her hafta sonu yaptığı maçlarda yetenek avcılığı da yapıyor.” Daha önce 9 kere denenmiş ve başarıya ulaşmamış bir sistemi tekrar uygulamaya almak yerine iyi bir yapılanma ile başarıya ulaşmış bir modeli örnek alırsak bizde başarabilir miyiz?

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