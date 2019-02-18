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Turgutluspor galibiyet özlemine son verdi
Spor Toto 3. Lig

Turgutluspor galibiyet özlemine son verdi

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta yenik duruma düştüğü karşılaşmada Yeni Çorumspor'u 3-2 mağlup etmeyi başaran Turgutluspor, 5 maçlık galibiyet özlemine son verip nefes alırken Play-Off yarışından da kopmadı.

18 Şubat 2019 13:09

Ligin ikinci yarısında ilk kez kazanan Turgutlu’da devre arasında Bağcılarspor’dan transfer edilen Ertuğrul attığı 2 golle yıldızlaşarak maça damgasını vurdu. Maçın ardından futbolcular ve taraftarlar bütünleşerek haftalar sonra gelen galibiyetin sevincini yaşadı.

Teknik direktör Ahmet Duman, mücadelenin ardından, “Son haftalardaki kötü sonuçlardan sonra mutlaka kazanmamız gereken bir maçtı. Grubun en iyi takımlarından birisiyle oynadık. Son haftalardaki zaafımız erken gol yemek, bu maçın 2’nci dakikasında da gol yedik. Ancak akıllı oynayarak, iyi mücadele ederek kazanmasını bildik” dedi.

18 Şubat 2019 Altınordu'nun inadı inat Sahasında ligin güçlü ekiplerinden Gazişehir FK'yı deviren Altınordu, 3 kez kıl payı kaçırdığı Play-Off trenine bu sezon mutlaka binmek istiyor. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 13:09 | 18 Şubat 2019
TFF 3. Lig turgutluspor
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