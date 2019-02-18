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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’dan Manchester United iddialarına yanıt
İngiltere Premier Lig

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’dan Manchester United iddialarına yanıt

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'ı satın alacağı iddia edilen Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman cephesinden konuyla ilgili açıklama geldi. Medya Bakanı Turki el Şebane, "Görüşmeler sponsorluk anlaşması için" ifadelerini kullandı.

18 Şubat 2019 17:22

SKOR DIŞ HABERLER / Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın, İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United’a talip olduğu iddiaları kamuoyu gündemine bomba gibi düşmüştü.

İngiliz basını İbn Selman’ın 4 milyar dolar vererek İngiliz devinin sahibi olacağı iddiaları üzerine Suudi Arabistan Medya Bakanı Turki el Şebane Twitter’dan bir açıklama yaptı.

Manchester United ile bir görüşme yapıldığını doğrulayan el Şebane, “Veliaht Prens bin Selman’ın Manchester United’ı satın alacağı yönündeki iddialar asılsızdır” ifadelerini kullandı.

İngiliz ekibiyle sponsorluk görüşmesi yapıldığını belirten Suudi Bakan, “Kulüp, Kamu Yatırım Fonu ile bir reklam sponsorluk projesi hakkında tartışmak üzere bir toplantı gerçekleştirdi. Fon, her yatırım gibi tüm önerileri dinledi ve herhangi bir sonuca varmadı” dedi.

Manchester United’ın şu anki sahibi ABD’li Glazer ailesi kulübü 14 yıl önce 790 milyon sterlin bedelle satın alarak 2012’de New York Borsasına açmıştı. NFL takımlarından Tampa Bay Buccaneers’ın da sahibi olan aile, gazetenin haberine göre United’ı satmakla ilgilenmiyor.

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Son güncelleme 17:33 | 18 Şubat 2019
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