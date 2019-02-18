Spor Toto 1. Lig | Eskişehirspor 1-1 Abalı Denizlispor

Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında Eskişehirspor, sahasında Abalı Denizlispor ile 1-1 berabere kaldı. 17’nci dakikada sağ taraftan İbrahim Halil’in pasında arka direkte topla buluşan Sekidika meşin yuvarlağı boş filelere göndererek Eskişehirspor’u öne geçiren golü attı: 1-0.

21’inci dakikada Sekidika’nın ceza yayına açtığı orta, defansın hatası nedeniyle Milinkovic’in önünde kalırken, onun şutu direkten döndü. 28’inci dakikada Issah’ın ceza sahası dışından sert vuruşunu Stackhowiak güçlükle kornere çeldi. 33’üncü dakikada ceza sahası dışından Ziya’nın şutu kaleci Melih’te kaldı. Spor Toto 1. Lig | Adanaspor 1-1 İstanbulspor Spor Toto 1. Lig`de 22. hafta maçında Adanaspor, konuğu İstanbulspor`la 1-1 berabere kaldı. İstanbulspor beraberliği 89`da Perovic`in penaltısıyla kurtardı. İlgili Haberi Oku

35’inci dakikada kornerden gelen topa Alperen kafayla vurdu. Topu defans oyuncuları kale çizgisinden çıkardı. 39’uncu dakikada defansın pas hatasında topla buluşan Mehmet Akyüz, boş ağlara topu gönderdi ve takımına beraberliği getirdi: 1-1. 87’nci dakikada Sekidika’nın ceza sahasına kadar taşıdığı topla buluşan Emre Güral’ın şutu yandan dışarı çıktı. Mücadele 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

Stat: Yeni Eskişehir

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Serdar Diyadin, Selahattin Altay

Eskişehirspor: Melih Ağa, Hakan Aslantaş, Erdal Akdarı, Berkay Dabanlı, Milinkovic, Issah (Dk. 88 Furgan Polat), Sekidika, Mehmet Feyzi Yıldırım, İbrahim Halil Öner (Dk. 46 Emre Güral), Sissoko (Dk. 77 Kıvanç Karakaş), Mehmet Özcan

Abalı Denizlispor: Stackhowiak, Alperen Babacan, Ziya Alkurt, Aissati, Mehmet Akyüz (Dk. 90 1 Seddar Karaman), Recep Niyaz (Dk. 84 Burak Altıparmak), Burak Çalık (Dk. 72 Kehinde), Furkan Şeker, Gökhan Süzen, Abdülkerim Bardakcı, Mbamba

Goller: Dk. 17 Sekidika (Eskişehirspor), Dk. 39 Mehmet Akyüz (Abalı Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 45 1 Abdülkerim Bardakcı (Abalı Denizlispor), Dk. 45 2 Sissoko, Dk. 46 Milinkovic, Dk. 84 Berkay Dabanlı, Dk. 90 3 Kıvanç Karakaş (Eskişehirspor) Antalyaspor-Başakşehir maçına hakem Mete Kalkavan damga vurdu! Antalyaspor-Medipol Başakşehir maçının hakemi Mete Kalkavan, son haftalara yaşanan hakem hatalarına yeni bir zincir ekledi. Tecrübeli hakemin verdiği kararlar sosyal medyada tepkiye neden oldu. İlgili Haberi Oku