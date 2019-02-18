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SON DAKİKA Fenerbahçe’nin eski kaptanı Ömer Onan’ın acı günü
Basketbol Süper Ligi

SON DAKİKA Fenerbahçe’nin eski kaptanı Ömer Onan’ın acı günü

Fenerbahçe Basketbol Takımı'nın eski oyuncusu, Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Koordinatörü Ömer Onan'ın babası hayatını kaybetti.

18 Şubat 2019 11:01

Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Koordinatörü ve Fenerbahçe Basketbol Takımı’nın eski kaptanlarından Ömer Onan’ın babası Utku Onan, hayatını kaybetti. Fenerbahçe Kulübü, Ömer Onan’ın babasının vefatı dolasıyla bir başsağlığı mesajı yayınladı.

14 Şubat 2019 Manchester United`ın efsane hocası Eric Harrison hayatını kaybetti Manchester United`ın efsane bir takım haline dönüşen `92 Sınıfı` kadrosunun temellerini atan genç takım hocası Eric Harrison, 81 yaşında hayatını kaybetti. İlgili Haberi Oku

Fenerbahçe’nin resmi siteden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Koordinatörü, Fenerbahçe formasını uzun yıllar başarıyla taşımış Ömer Onan'ın babası Utku Onan'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Merhum Utku Onan'a Allah’tan rahmet; Ömer Onan'a, kıymetli ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ”

Son güncelleme 14:21 | 18 Şubat 2019
Fenerbahçe Ömer Onan
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