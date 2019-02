SON DAKİKA | Fenerbahçe Beko Jan Vesely ile sözleşme yeniledi!

Sarı Lacivertliler, yeni sözleşmeyi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

İlk olarak uçak video’su paylaşan Fenerbahçe, daha sonra “Lütfen kemerlerinizi bağlayın. Vesely havayolları ile uçuşumuz 2022 yılına kadar sürecek.” açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe daha sonra, 2014 sezonunda takıma katılan uzun forvet’in 3 yıl daha takım forması giyeceğini duyurdu.

Hello, this is your admin speaking. Please buckle up your seat belts. Our flight with Vesely Airlines will last until 2022.#NeverEnough pic.twitter.com/LTPiwgj6ia

— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) 18 Şubat 2019