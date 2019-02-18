SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… AKP 3 ilde MHP 16 ilde adayını geri çekti
SON DAKİKA | Fenerbahçe Beko Jan Vesely ile sözleşme yeniledi!
Basketbol Süper Ligi

SON DAKİKA | Fenerbahçe Beko Jan Vesely ile sözleşme yeniledi!

Son dakika... Fenerbahçe Beko, Çek forvet Jan Vesely'nin sözleşmesinin 3 yıl daha uzatıldığını açıkladı.

18 Şubat 2019 12:45

Sarı Lacivertliler, yeni sözleşmeyi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

İlk olarak uçak video’su paylaşan Fenerbahçe, daha sonra “Lütfen kemerlerinizi bağlayın. Vesely havayolları ile uçuşumuz 2022 yılına kadar sürecek.” açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe daha sonra, 2014 sezonunda takıma katılan uzun forvet’in 3 yıl daha takım forması giyeceğini duyurdu.

F.Bahçe’nin resmi sitesinden yaptığı açıklama şöyle;

2018-19 sezonunda mücadele ettiği tüm kulvarlarda şampiyonluk hedefleyerek yoluna devam eden ve sezonun ilk kupasını Ankara'da elde ettiği Türkiye Kupası zaferiyle kaldırmayı başaran Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, bir yandan da önümüzdeki sezonun kadro yapılanması üzerinde çalışmaya devam ediyor.

Bu doğrultuda yapılan çalışma kapsamında, kulübümüz ile Jan Vesely arasındaki sözleşmenin 3 yıl daha uzatılması konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Fenerbahçe Beko'nun en değerli oyuncularından biri olan, formamızı giydiği süreçte üst üste dört Final Four tecrübesi yaşayan ve Avrupa şampiyonluğu da dahil olmak üzere elde edilen kritik başarılarda önemli payı bulunan Jan Vesely, Fenerbahçe Beko formasını 2021-2022 sezonunun sonuna dek giymeye devam edecektir.

Yapılan bu anlaşmanın kulübümüz ve sporcumuz için hayırlı olmasını diler, Vesely'e Fenerbahçe Beko forması altında nice büyük başarılar ve kupalar dileriz.

Fenerbahçe Spor Kulübü

Son güncelleme 14:51 | 18 Şubat 2019
GÜNÜN MAÇLARI
Yeni Malatyaspor
Yarın - 20:30
-
Besiktas
Akhisarspor
16/02/2019 - 13:30
-
Ankaragücü
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
21 13 45
2 Galatasaray
21 11 39
3 Besiktas
21 10 36
4 Yeni Malatyaspor
21 9 34
5 Trabzonspor
21 9 33
TÜMÜNÜ GÖR