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Slimani tersten tarih yazıyor!
Fenerbahçe

Slimani tersten tarih yazıyor!

Sezon başında Leicester City'den kiralanan Fenerbahçe'nin Cezayirli forveti İslam Slimani, performansı ile şaşırtmaya devam ediyor.

18 Şubat 2019 07:34

Fenerbahçe’nin sezon başında büyük umutlarla kiraladığı İslam Slimani, tarihte görülmemiş bir performansa imza atıyor. Cezayirli forvet, bu sezon forma giydiği 15 maçta 1 golün altına imza attı ve 0 asist yaptı. Forma giydiği 15 maç resmi maçta 37 şut atan ve bu şutların 10'unda isabet sağlayan Slimani'nin yakaladığı pozisyonları gole çevirme oranı ise yüzde 2 olarak gerçekleşti.

Kulüp tarihinde Vladimir Beschastnykh ve Slimani'den sonraki en kötü performanslara ise 12 maçta 2'şer gol atan Güiza ile Janssen imza atmıştı.

Son güncelleme 07:34 | 18 Şubat 2019
Fenerbahçe Islam Slimani
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