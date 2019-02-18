Slimani tersten tarih yazıyor!

Fenerbahçe’nin sezon başında büyük umutlarla kiraladığı İslam Slimani, tarihte görülmemiş bir performansa imza atıyor. Cezayirli forvet, bu sezon forma giydiği 15 maçta 1 golün altına imza attı ve 0 asist yaptı. Forma giydiği 15 maç resmi maçta 37 şut atan ve bu şutların 10'unda isabet sağlayan Slimani'nin yakaladığı pozisyonları gole çevirme oranı ise yüzde 2 olarak gerçekleşti.

Kulüp tarihinde Vladimir Beschastnykh ve Slimani'den sonraki en kötü performanslara ise 12 maçta 2'şer gol atan Güiza ile Janssen imza atmıştı.