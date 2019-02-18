Rodallega’nın penaltısı Trabzonspor Alanyaspor maçına damga vurdu

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Aytemiz Alanyaspor, zorlu Trabzonspor deplasmanından 2-0 galip döndü. Maçın kırılma anı ise 49. dakikada Trabzonspor'un golcüsü Hugo Rodallega'nın kaçırdığı penaltı oldu. 0-0 giden oyunun kaderini etkileyen penaltı vuruşunda direkten dönen topu tamamlayan Rodallega, tecrübesine yakışmayacak bir acemiliğe imza atarak bordo-mavili taraftarları şaşırttı.

Trabzonspor'un kazandığı penaltı vuruşunda topun başına geçen Rodallega, gerçekleşmesi zor bir vuruş denedi. ‘Panenka penaltısı' olarak adlandırılan ve topun dibine inerek yapılan vuruş direkten geri döndü. Rodallega, direkten dönen topu tamamlayınca, hakem Aytemiz Alanyaspor lehine çift vuruşa hükmetti. Rodallega, yaptığı hareketin çift vuruş gerektirdiğini unutarak gole sevinmeye başladı. Arkasında iki takım arkadaşı olmasına rağmen direkten dönen penaltı vuruşunu tamamlayan Rodallega, daha sonra yaptığı hareket nedeniyle özür diledi.

Öte yandan Rodallega Trabzonspor kariyerinde kullandığı 4 penaltıdan 2'sini kaçırdı. Fenerbahçe kalecisi Harun Tekin'i geçemeyen Rodallega, Alanyaspor karşısında da direğe takıldı. Süper Lig kariyerinde ise toplam 7 penaltıdan 4'ünü gole çeviremedi.

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SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Rodallega'nın yaptığı unutkanlık, sosyal medyada da en çok konuşulan konulardan biri oldu. Twitter kullanıcıları, Rodallega'nın acemiliğine tepki gösterdiler.

İşte sosyal medyada Rodallega'nın kaçırdığı penaltı sonrası gösterilen tepkilerden bazıları:

An itibariyle Rodallega pic.twitter.com/sc5bbolmYZ — Yeşilçam Replik (@YesilcamDunyasi) 17 Şubat 2019

Rodallega, sen kendini eğlendireceksin diye milyonları yakıyorsun! Penaltıda direkten dönen topu tamamlayamayacağını bilmiyorsun. Penaltı kullanıyorsun! — Ali Çil (@61alicil) 17 Şubat 2019

Rodallega kuralı bilmiyor sanırım penaltı direkten dönerse vurulu kullanan tamamlayamaz :) — Tolga Kuru (@tolgakuru) 17 Şubat 2019

Rodallega’nın gol atması için gerekli olan şey pic.twitter.com/bKZOiMxMl2 — Prisane #ÜNALKARAMAN (@prisaone7) 17 Şubat 2019

Rodallega böyle lüks bir penaltı kaçırabilir, gol olsa “harika” diyecektik ama dönen topa vurması büyük saygısızlık! 2 golde de bireysel hatalar! Amiri’nin defansla alakasız oyunu! Yani kısacası hak edilmiş bir tokat… Daha büyük bir fark yememizi önleyen Arda’ya tebrikler… — Emre Vural (@emrevural061) 17 Şubat 2019