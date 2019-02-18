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Orlando City, Luis Nani transferini açıkladı!
Fenerbahçe

Orlando City, Luis Nani transferini açıkladı!

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Portekizli Luis Nani, ABD takımlarından Orlando City ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. 32 yaşındaki kanat oyuncusu için bonservis bedeli ödenmedi.

18 Şubat 2019 20:06

SKOR DIŞ HABERLER / ABD’de MLS takımlarından Orlando City, Sporting Lizbon’dan ayrılan Luis Nani’yi transfer ettiğini açıkladı.

2015-16 sezonunda Fenerbahçe forması da giyen 32 yaşındak, Portekizli dünya yıldızı, Orlando City ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Orlando City yöneticisi Luiz Muzzi yaptığı açıklamada, “Nani deneyimiyle bize önemli bir güç katacak. Dinamik bir kanat oyuncusu ve topla yaptıkları etkileyici” ifadelerini kullandı.

2005 yılında Sporting Lizbon formasıyla profesyonel olan ve 2007’de 25 milyon Euro’ya Manchester United’a transfer edilen Nani, 2015’te 6 milyon Euro bedelle Fenerbahçe’ye geldi.

Sarı lacivertli kulüpte geçirdiği bir sezon boyunca oynadığı 47 maçta 12 gol atıp 13 asist yaptı. Fenerbahçe’den 8,5 milyon Euro’ya Valencia’ya giden Portekizli futbolcu son olarak eski kulübü Sporting Lizbon’un yolunu tutmuştu.

32 yaşındaki Nani bu sezon oynadığı 28 maçta 9 gol atıp 7 asist yaptı.

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Son güncelleme 20:06 | 18 Şubat 2019
Fenerbahçe Luis Nani orlando city
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