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Milli eskrimcilerden Dünya Kupası’nda bronz madalya!
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Milli eskrimcilerden Dünya Kupası’nda bronz madalya!

Gençler Kılıç Dünya Kupası'nda Aylin Çakır, Deniz Selin Ünlüdağ ve Nisanur Erbil'den oluşan milli takım, bronz madalya kazandı.

18 Şubat 2019 00:38

Eskrimde Cezayir’de gerçekleştirilen Genç Kadınlar Kılıç Dünya Kupası’nda milli takım, bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Eskrim Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre Aylin Çakır, Deniz Selin Ünlüdağ ve Nisanur Erbil’den oluşan milli takım, organizasyonun çeyrek final mücadelesinde Japonya’yı 45-44 yenerek yarı finale adını yazdırdı.

Milliler yarı finalde Fransa’ya 45-43 mağlup olarak final şansını kaçırdı. Bu karşılaşmanın ardından üçüncülük mücadelesine çıkan milliler, Belçika’yı 45-32 yenerek bronz madalya elde etti. 17 Şubat 2019 SON DAKİKA Şampiyon Fenerbahçe! Erkekler Türkiye Kupası finalinde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşılaştı. Fenerbahçe Beko, rakibini mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:38 | 18 Şubat 2019
Aylin Çakır Deniz Selin Ünlüdağ eskrim Genç Kadınlar Kılıç Dünya Kupası Nisanur Erbil
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