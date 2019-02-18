Mehmet Demirkol’dan Diagne ve Galatasaray yorumu! ‘Psikolojiyi düzeltti’

Spor yazarı ve yorumcusu Mehmet Demirkol, Galatasaray’ın genel problemini, Kasımpaşa ve Benfica maçlarını yorumladı. İşte Demirkol’un açıklamaları…

Galatasaray’da da olumluya giden şeyler var. Belhanda’yı kullanabiliyor. O oyunu oynayabildi. Diagne’den yüksek skor beklentisi var ama birçok şeye de cevap verdi. Psikolojiyi düzeltti. Taraftar, “Niye bizim santraforumuz yok.” ruh halinden çıktı. Teknik direktör ve teknik heyet bu ruh halinden çıktı. Yönetim rahatladı, üzerinde baskıyı hissetmiyor.

Bir de saha içi psikoloji hali var. Rakip, Diagne ile uğraşıyor. “Bu adam 20 attı, bana 4-5 tane atabilir, belli olmaz.” diyor. Onun üzerine kuruyor işi. Diagne de çok çabalıyor, hareketli. Uğraşıyor. Dolayısıyla arkadaşlarını da rahatlatıyor.

Feghouli’nin hat-trick yapmasını bir taraftan Kasımpaşa üzerinden anlatabiliriz. Bir taraftan da Galatasaray açısından anlatabilmemiz lazım. Diagne ön tarafta yer alan herkesi, Belhanda’yı, Feghouli’yi, Onyekuru’yu rahatlatıyor. Bu yeter mi, uzun vadede yetmez. Büyük takım santraforuysan atman lazım.

“GİTMEMİŞ OLSA RODRIGUES İLE DIAGNE”

Diagne bir paketin parçasıydı. Trezeguet’siz Diagne, Diagne’siz Trezeguet ikisi de bir yere kadar oluyor. Trezeguet etkisi kim yapabilir, Rodrigues yapabilirdi. Gitmemiş olsaydı. Gomis ile kurduğu ikiliyi yapabilirdi. Onyekuru bundan uzak duruyor şimdilik.

Ben Diagne’nin sırtı dönük oyununda sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Patlamasında problem var. Gomis, ceza sahası üstünde topla buluştuğunda tutulması zor bir oyuncuydu. Tek adımda sizi geçiyordu. 30-40 metre topu sürükleyebilen bir oyuncu değildi. Ceza sahası üzerinde markajdan çok hızlı çıkabiliyordu. Onun numarası oydu. Diagne de o o kadar yok. Diagne, kovalıyor topu, mutlaka buluyor.

Diagne’ye yardım lazım. Bu kadar markajın içerisindeyken tek başına olmaz. 4-4-2’ye dönebileceğini düşünüyorum hocanın. Onyekuru ile bunu yapabilir mi? Yanında Mitroglou gibi değil de daha çok Diagne’nin uydusu gibi olacak bir forvet ile Diagne’nin sürükledikleriyle golle buluşabilir öyle bir santrafor.

Diagne ile Sinan Gümüş, Muğdat Çelik olabilir. Muğdat, Galatasaray’a uyumlu mu bilmiyorum ama olabilir. İkisini birlikte kontrol etmeye çalıştığın zaman bu sefer Diagne’nin üzerindeki baskı da azalır.

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“MELO-SELÇUK’U BULAMADI”

Fatih Hoca’nın güvenemediği nokta orta saha. Melo-Selçuk’u bulamadı. Onu bulsa yapar gibi geliyor. Şöyle bir durum var. Kağıt üzerinde çok iyi bir orta saha.

Belhanda, Fernando, Badou Ndiaye. Kağıt üzerinde şunu yazdığın zaman hakikaten çok etkileyici duruyor. Bir türlü denge kurulamadı. Bir yerde eksik kalıyor. Orada bir problem var, bulunamadı.

Benfica’ya karşı, Galatasaray’ın yaşadığı problem nedir, orta sahada basıyorlar ve topu alınca kaleye gidiyorlar, direkt oyun. Bunun ilacı ne, karşı pres.

Nerede terse düşüreceksin onları, onlar topu kazandığında karşı presle. Çıkarlarken ters ayak üzerinde yakalayacaksın. Bir de, alıp oyalayacaksın. Fatih Hoca’nın şikayet ettiği ama çok da edemediği oyunla alakalı bir durum.

“AVRUPA’DA 7 MAÇTA 1 GALİBİYET”

Galatasaray’ın Avrupa’da bu kadar uzun süre maç kazanamaması, düşük kalması maç kazanma oranının, 7 maçta 1 galibiyet olması. Ne bu Fatih Terim karnesinde bir şey olur normalde, ne Galatasaray’ın karnesinde olur. Hani Bayern Münih, Manchester City, Real Madrid ile de oynamadın ki! Maksimum oyun, bu Benfica. Porto’da değil, orada da maksimum oyun yok.

Onun dışında, Schalke maçları falan çok kötüydü. O yüzden bunun için bir set oyunu bulmak lazım Avrupa’da, topa sahip olmalı. Çünkü, sadece özveriyle olmuyor. Bu karne, Fatih Hoca dışında herhangi bir teknik direktörde olsa çok başka konuşulur. Eleştirinin düzeyi artar.

Fatih Hoca’nın bir misyonu var, taraftarın onunla kurduğu bağ var. Şampiyonluğa gidiyor. Bu sene hazirana kadar müsaade edin, diyor. Bunu bir tek Fatih Hoca anlatabilir. Başka bir teknik direktörle bu durum başka türlü ele alınır. Kabul edilmezdi.

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