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Kral Kupası Barcelona’nın… Real Madrid’i uzatmada devirdi
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Kral Kupası Barcelona’nın… Real Madrid’i uzatmada devirdi

İspanya Kral Kupası'nı, uzatmaya giden final maçında Real Madrid'i 94-93 yenen Barcelona Lassa kazandı.

18 Şubat 2019 00:31

İspanya’da basketbolda Kral Kupası’nı, uzatmaya giden final maçında Real Madrid’i 94-93 yenen Barcelona Lassa elde etti.

Madrid’in ev sahipliğinde düzenlenen Kral Kupası turnuvasında finalde Real Madrid ve Barcelona Lassa takımları karşı karşıya geldi. Baştan sona çekişmeli geçen maçın ilk periyodu 20-16 Barcelona’nın üstünlüğünde geçerken, takımlar devreyi 35-35’lik eşitlikle tamamladı. 3. periyotta rakibine karşı 60-44 ile 14 sayılık üstünlük elde eden Real Madrid, son periyotta bu avantajını koruyamadı. Maçın 35. dakikası 63-63, normal süresi ise 77-77 sona erdi. Uzatma dakikalarının son saniyelerine kadar büyük çekişmeye sahne olan maçı 94-93 kazanan Barcelona, Kral Kupası’nın art arda ikinci kez müzesine götürme başarısını gösterdi.

Kral Kupası’nın geçen yılki finalinde de iki takım karşı karşıya gelmiş ve o maçı da Barcelona 92-90 kazanmıştı. İspanya basketbol tarihinde Kral Kupası’nı 27 kez ile en fazla kazanan kulüp Real Madrid olurken, 25. kupasını kaldıran Barcelona aradaki farkı kapatmayı sürdürdü.

Son güncelleme 00:35 | 18 Şubat 2019
barcelona İspanya Kral Kupası Real Madrid
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