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Kırkgöz Döşemealtı’dan ilk maçında büyük başarı
Alt Ligler

Kırkgöz Döşemealtı’dan ilk maçında büyük başarı

Antalya 2. Amatör ligde ilk maçına çıkan Kırkgöz Döşemealtı Belediyespor, 1960 Sümerspor'u 5-2 mağlup etti.

18 Şubat 2019 11:19

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç’in katkılarıyla geçtiğimiz Ekim ayında Kırkgöz Döşemealtı Belediye Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde kurulan Kırkgöz Döşemealtı Belediyespor, 2. Amatör liginde ilk maçına çıktı.

İzzet Eryılmaz ve Durmuş Tezcan Küçüktom tarafından çalıştırılan Kırkgöz Döşemealtı Belediyespor, Yeşilbayır Döşemealtı Sahası'nda ağırladığı 1960 Sümerspor’u 5-2 mağlup etti. 7 takımın yer aldığı grupta Kırkgöz Döşemealtı Belediyespor, önümüzdeki hafta Etibank Ferrokromspor ile karşılaşacak.

18 Şubat 2019 Kepez'in Altın Kramponları 3-0 galip Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'i 7. grupta Kepez Belediyespor, Kuşadasıspor'u 3-0 mağlup etti. İlgili Haberi Oku

Kırkgöz Döşemealtı Belediyespor’un 5-2 kazandığı maçta golleri Onur Ilgın ile Mustafa Severler (4) attı. İlk maçı 3 puanla kapatan Kırkgöz Döşemealtı Belediyespor, taraftarlara büyük sevinç yaşatırken, maçı Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç ile Meclis üyeleri de izledi. Başkan Genç, maç sonunda futbolcuları ve teknik ekibi tebrik etti.

Son güncelleme 11:19 | 18 Şubat 2019
Antalya 2. Amatör Lig
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