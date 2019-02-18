Hocalar Belediyespor Süper Amatör Lig’de

Toplam üç grupta oynanan 1. Amatör Küme maçlarında ilk iki sırayı alan Nuribey Belediyespor, Evcilerspor, Karşıyakaspor, Bayatspor ve Hocalar Belediyespor bir üst lige çıkmak için Play Off oynamaya hak kazandı.

Cumartesi günü oynanan karşılaşmalarla sona eren mücadeleler sonrasında Bayatspor, Karşıyakaspor ve Hocalar Belediyespor gelecek sezon Süper Amatör Lig’e adını yazdırmayı başardı. Bir üst lige çıkmak için karşı karşıya gelen Nuribeyspor ile Hocalar Belediyespor mücadelesini çok sayıda sporsever izledi. Kıyasıya mücadelenin olduğu maçta Nuribeyspor ile 1-1 berabere kalan Hocalar Belediyespor, aldığı 1 puan ile puanını 10’a çıkararak Süper Amatör Lig’e yükseldi.

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