Hadi ipucu sorusu: Futbol maçların gidişatını ve sonuçlarını etkileyen bir sistemin adı?

Hadi ipucu olarak spor severlerin, özellikle de futbol takipçilerinin araştırmadan doğru cevabı bulabileceği bir soru verdi. 18 Hadi ipucu sorusu; “Spor Toto Süper Lig’de bu sezon kullanılmaya başlanmasıyla maçların gidişatını ve sonuçlarını etkileyen bir sistemin adı? Saat 22:00’da başlayacak. Hadi ipucu sorusu ve cevabı haberimizde…

18 ŞUBAT HADİ İPUCU SORUSU

Spor Toto Süper Lig’de bu sezon kullanılmaya başlanmasıyla maçların gidişatını ve sonuçlarını etkileyen bir sistemden haberdar mıyız?

CEVAP: VAR sistemi