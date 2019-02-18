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Hadi ipucu sorusu: Futbol maçların gidişatını ve sonuçlarını etkileyen bir sistemin adı?
Diğer Sporlar

Hadi ipucu sorusu: Futbol maçların gidişatını ve sonuçlarını etkileyen bir sistemin adı?

Hadi ipucu sorusu belli oldu! Hadi Futbol Gecesi bu akşam saat 22:00'de başlayacak. Futbol severlerin kolaylıkla bilenbileceği soru merakla araştırılıyor. Peki Spor Toto Süper Lig'de bu sezon kullanılmaya başlanmasıyla maçların gidişatını ve sonuçlarını etkileyen bir sistemin adı? İşte 18 Şubat Hadi ipucu sorusu ve cevabı...

18 Şubat 2019 21:37

Hadi ipucu olarak spor severlerin, özellikle de futbol takipçilerinin araştırmadan doğru cevabı bulabileceği bir soru verdi. 18 Hadi ipucu sorusu; “Spor Toto Süper Lig’de bu sezon kullanılmaya başlanmasıyla maçların gidişatını ve sonuçlarını etkileyen bir sistemin adı? Saat 22:00’da başlayacak. Hadi ipucu sorusu ve cevabı haberimizde…

18 ŞUBAT HADİ İPUCU SORUSU

Spor Toto Süper Lig’de bu sezon kullanılmaya başlanmasıyla maçların gidişatını ve sonuçlarını etkileyen bir sistemden haberdar mıyız?

CEVAP: VAR sistemi

Son güncelleme 21:37 | 18 Şubat 2019
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