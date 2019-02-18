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Giresunspor’da galibiyet özlemi 10 maça çıktı
TFF 1.Lig

Giresunspor’da galibiyet özlemi 10 maça çıktı

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında dün deplasmanda Afjet Afyonspor'a 3-2 yenilen Giresunspor'da, galibiyet hasreti 10 maça çıktı.

18 Şubat 2019 12:28

İlk üç haftada aldığı üç galibiyetle dikkatleri üzerine çeken Karadeniz temsilcisi, dördüncü haftadan itibaren istikrarsız performans sergiledi.

Ligin 12. haftasında sahasında Kardemir Karabükspor’u 4-0’lık skorla geçen Giresun temsilcisi, oynadığı son 10 maçta ise 3 puan sevinci yaşayamadı. Giresunspor son on maçta 5 kez rakipleriyle berabere kalırken, 5 kez de sahadan mağlup ayrıldı.  Yeşil-beyazlılar geride kalan 22 maçta 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyetle topladığı 22 puanla ligde 15. sırada yer alıyor.

Kılıç da hasreti dindiremedi

Karadeniz temsilcisi bu sezon, teknik direktör konusunda sık sık değişikliğe gitti.  Lige Metin Diyadin ile giriş yapan yeşil-beyazlılar, alınan kötü sonuçlar üzerine 7. haftada Diyadin ile yollarını ayırdı ve 9’uncu haftadan itibaren Hüseyin Kalpar’ı takımın başına getirdi.

Kalpar’ın da çare olamadığı Karadeniz temsilcisinde devre arasında anlaşılan Ümit Özat ise sadece 3 maça çıkabildi. Özat, bu üç maçta galibiyet elde edemedi.

Giresunspor yönetimi, Özat’ın ardından 9 Şubat’ta takımın başına teknik direktör olarak Kemal Kılıç’ı getirdi. Yeşil beyazlılarda bu sezon çalışan dördüncü teknik direktör olan Kılıç da henüz galibiyet özlemini dindiremedi.

Giresun ekibi, Kılıç yönetiminde çıktığı iki maçın birinde sahadan beraberlikle ayrılırken, birinde ise mağlup oldu.

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Karademir: “Altay maçıyla yeni bir sayfa açacağız”

Kulüp basın sözcüsü Ferhat Karademir, yaptığı açıklamada, yaşadıkları şanssızlıklar nedeniyle istedikleri sonuçları alamadıklarını söyledi.

Ligin 23. haftasında kendi sahalarında, seyircileri önünde Altay’ı konuk edeceklerini ifade eden Karademir, “Hafta sonu evimizde ağırlayacağımız Altay’ı mağlup ederek haftalardır süren galibiyet hasretine son vereceğiz ve yeniden çıkışa geçeceğiz. Bu maçla ligde yeni bir sayfa açacağız.” diye konuştu.

Son güncelleme 12:28 | 18 Şubat 2019
giresunspor Spor Toto 1. Lig
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