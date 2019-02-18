Gençler Kadın Kılıç Dünya Kupası’nda bronz madalya kazandık

İtalya Foggia’da 22 Şubat’ta başlayacak Avrupa Şampiyonası öncesi önemli bir başarı kaydeden millilerimiz hem moral depoladı hem de rakiplerine Türk eskrimcilerin gücünü hatırlattı.

Müsabakalarda çeyrek finalde Japonya milli takımıyla karşılaşan sporcularımız Japonları 45- 44 yenerek yarı finale adını yazdırdı.

Ardından yarı finalde Fransa milli takımıyla oynayan millilerimiz 45-43’lük skorla finali kıl payı kaçırdı.

Belçika milli takımıyla 3’üncülük mücadelesi için karşılaşan sporcularımız 45-32’lik skorla Belçika’yı yenerek 3’üncü sıraya yükseldi ve bronz madalyanın sahibi oldu.