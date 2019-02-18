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Galatasaray ve Beşiktaş 16’lık yıldızın peşinde… Resmen doğrulandı
Galatasaray

Galatasaray ve Beşiktaş 16’lık yıldızın peşinde… Resmen doğrulandı

Sarıyer Spor Kulübü Amatör Şube ve Altyapı Sorumlusu İsmail Geçim, genç oyuncuları Bertuğ Özgür Yıldırım için Galatasaray ve Beşiktaş'ın kendilerine transfer talebinde bulunduğunu açıkladı. Sarıyer Teknik Direktörü Serdar Bozkurt da iki takımın genç yıldız adayıyla ilgilendiğini doğruladı.

18 Şubat 2019 15:32

TFF 2. Lig’de mücadele eden Sarıyer’de son günlerin en fazla konuşulan isim genç futbolcu Bertuğ Özgür Yıldırım… Özellikle Süper Lig’den birçok talibi olduğu öne sürülen Bertuğ’un geleceği ile ilgili Sarıyer Spor Kulübü Amatör Şube ve Altyapı Sorumlusu İsmail Geçim, açıklamalarda bulundu. 16 yaşındaki futbolcuyu transfer iddialarının uzağında tutmaya gayret ettiklerini açıklayan Geçim, “Onu çok fazla bu işlerin içine sokmak istemiyoruz. Daha henüz 16 yaşında bir çocuk neticede. Biz onu normal hayatına devam etmesi doğrultusunda yönlendiriyoruz. Bertuğ’u profesyonel yaptık ve 2.5 yıllık sözleşme imzaladık. Çok nitelikli, ahlaklı ve karakterli bir oyuncu. Saha kenarında olmasına rağmen gol ortalaması 1.0 olan bir çocuk. Kendi yaş grubunda çok üstün özellikleri var. Hem süratli, hem çabuk ve hava hakimiyeti ile adam eksiltme özelliği olan oyun zekası yüksek bir futbolcu” dedi.

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“GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ TALEPTE BULUNDU”

Bertuğ Yıldırım’ın sezon sonu takımdan ayrılıp ayrılmayacağına dair sorulan soruya ise İsmail Geçim, şöyle cevap verdi:

“Galatasaray ve Beşiktaş talepte bulundu. Ancak şu anlık sezon sonu için öyle bir şey düşünmedik. Oyuncunun gelişiminin devam etmesini istiyoruz. Zaman ne gösterir bilemeyiz. İleride öyle bir durum olursa oturur, değerlendiririz yönetim kurulu olarak.”

Sarıyer Teknik Direktörü Serdar Bozkurt da Galatasaray ve Beşiktaş’ın genç futbolcuyla ilgisini şöyle açıkladı:

“Bertuğ sol kenar ve forvet oynuyor. Bertuğ için Beşiktaş ve Galatasaray’dan talep var. Fatih Terim, Bertuğ’un transferi için bizzat Sarıyer Belediye Başkanımız Şükrü Genç ile görüştü. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da bizzat aradı.”

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Son güncelleme 15:47 | 18 Şubat 2019
Bertuğ Özgür Yıldırım beşiktaş galatasaray sarıyer
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