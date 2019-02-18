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Flaş iddia: “Sala ölmedi, öldürüldü!”
Dünyadan Futbol

Flaş iddia: “Sala ölmedi, öldürüldü!”

Kendisine ayarlanan özel uçağın Manş Denizi'ne düşmesi sonucu yaşamını yitiren Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın kuzeni Martin Gatti, olayın kaza olmadığını savundu. Gatti, "Bana göre Emiliano öldürüldü" dedi.

18 Şubat 2019 15:59

Sala’nın cenaze töreninin ardından yerel bir televizyon kanalına konuşan Martin Gatti, ”Bu çok kişisel bir bakış açısı ama bana göre Sala öldürüldü. Bunu mahkemenin araştırması gerekiyor. En baştan sonuna kadar her şey araştırılmalı. Uçak düştü ve iki kişi hayatını kaybetti denilerek bu olay kapatılamaz” dedi.

Kazayla ilgili en başından beri ‘tutarsızlıklar’ gördüğünü söyleyen Gatti, “Emiliano’nun uçağa zorla bindirildiğini düşünüyorum. Uçak iyi durumda değil, pilot uçuşa hazır değil ve yalnız. Üstelik gece yola çıkılıyor. Peki Sala’nın temsilcileri neredeydi? Tekrar ediyorum, Sala’nın temsilcileri neredeydi?” diye sordu.

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Son güncelleme 15:59 | 18 Şubat 2019
Cardiff City Emiliano Sala nantes
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