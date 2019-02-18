Flaş iddia! Chelsea Zinedine Zidane’ı istiyor, Zidane’ın talepleri dudak uçuklatıyor!

Premier League’de son dört maçında üç mağlubiyet alan ve bu üç mağlubiyette sırasıyla Arsenal’a 2-0, Bournemouth’a 4-0 ve Manchester City’ye 6-0’lık skorlarla boyun eğen Chelsea’de Menajer Mauricio Sarri’nin geleceği de bir anda tartışma konusu haline geldi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Sarri’nin yerine düşünülen isim Zinedine Zidane. Real Madrid’le üst üste üç Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayan Fransız teknik adamla görüşen Chelsea, Zidane’ın istekleriyle karşı karşıya kaldı.

İddialara göre olmazsa olmaz üç madde sunan Zidane; takımın yıldızı Eden Hazard’ın kadroda tutulmasını isterken 200 milyon Pound transfer bütçesi ve transferde tam yetki talep etti. Manchester United ve Arsenal ile 4. sıra için mücadele eden Chelsea gelecek sezona Zidane ile başlamak istiyor.

Bir başka iddiaya göre Zidane, bir transfer listesi de oluşturmuş durumda. Fransız teknik adam Mauro Icardi, Isco, Alex Telles ve Koulibaly’yi istiyor. Şu sıralar boşta olan Zinedine Zidane ise birçok dünya devinin listesinde yer almakta. Türk futbolunda bitmeyen `Yabancı kuralı` tartışması! Türk futbolunda son yıllarda sıkça gündeme gelen yabancı kuralı tartışması, geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç`un “Önümüzdeki dönem gelmesi beklenen yabancı kotasına gelecek olan sınırlamalardan dolayı Türk oyunculara önem verdik” sözleriyle yeniden gündeme geldi. İlgili Haberi Oku