Fenerbahçe’yi bekleyen korku tüneli!

İrfan YİRMİBEŞ / ÖZEL HABER Spor Toto Süper Lig’de 24 puanla düşme hattının hemen üstünde bulunan Fenerbahçe, kalan 12 hafta içinde dişli rakiplere karşı mücadele verecek. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'le deplasmanda, Galatasaray ve Trabzonspor ile de Ülker Stadı'nda karşılaşacak.

Fenerbahçe’nin fikstürü sırasıyla şöyle:

Beşiktaş (D), Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir (D), Demir Grup Sivasspor, Ankaragücü (D), Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor (D), Trabzonspor, Kasımpaşa (D), Akhisarspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor (D), Antalyaspor…

Fenerbahçe`nin ve Türkiye`nin yelkendeki gururu Alican Kaynar, Sözcü Skor`a özel açıklamalarda bulundu! Türkiye'nin yelkendeki en önemli sporcularından biri olan Alican Kaynar, Tokyo 2020'ye bir buçuk sene kala olimpiyat oyunlarında yerini ayırttı ve olimpiyat biletini alan ilk Türk sporcu oldu. Yılın 200 gününü denizde geçiren, Londra 2012 ve Rio 2016'da böy gösteren, Türkiye'ye Dünya Kupası'nda ilk altın madalyasını getiren Alican Kaynar; hedeflerini, hazırlık sürecini ve hikayesini Sözcü Skor'a anlattı. Fenerbahçe Doğuş sporcusu Alican Kaynar, 2016 Rio'da kendisine sponsor olan Ali Koç'un şimdi Fenerbahçe'de başkanlık koltuğunda oturmasına değindi ve kulübün geçtiği süreçten de söz etti. İlgili Haberi Oku

EVİNDE ÇÖKTÜ!

Fenerbahçe, son 28 yılın en kötü dönemini geçiriyor. Bu sezon Kadıköy'de oynadığı 11 iç saha mücadelesinde hanesine 17 puan yazdıran Fenerbahçe, tam 16 puan yitirdi. Sarı-lacivertliler, ligin 16 takımla oynanadığı 1990-1991 sezonunda sahasında 11 karşılaşmada 19 puan kaybetmişti.

SON DAKİKA Şampiyon Fenerbahçe! Erkekler Türkiye Kupası finalinde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşılaştı. Fenerbahçe Beko, rakibini mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. İlgili Haberi Oku

VOLKAN GÜVEN VERMİYOR

Affedildikten sonra kaleyi devralan Volkan'ın performansı düşündürüyor. Ligde 8 maçta 8 gol yiyen tecrübeli eldiven, bu karşılaşmaların sadece 1'inde kalesini kapatabildi (Göztepe). Yüzde 69'luk bir kurtarış oranı yakalayan Volkan, bu istatistiğiyle dibe vurmuş durumda…