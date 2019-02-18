Fenerbahçe’yi bekleyen korku tüneli!

İrfan YİRMİBEŞ / ÖZEL HABER Spor Toto Süper Lig’de 24 puanla düşme hattının hemen üstünde bulunan Fenerbahçe, kalan 12 hafta içinde dişli rakiplere karşı mücadele verecek. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'le deplasmanda, Galatasaray ve Trabzonspor ile de Ülker Stadı'nda karşılaşacak.
Fenerbahçe’nin fikstürü sırasıyla şöyle:
Beşiktaş (D), Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir (D), Demir Grup Sivasspor, Ankaragücü (D), Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor (D), Trabzonspor, Kasımpaşa (D), Akhisarspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor (D), Antalyaspor…
EVİNDE ÇÖKTÜ!
Fenerbahçe, son 28 yılın en kötü dönemini geçiriyor. Bu sezon Kadıköy'de oynadığı 11 iç saha mücadelesinde hanesine 17 puan yazdıran Fenerbahçe, tam 16 puan yitirdi. Sarı-lacivertliler, ligin 16 takımla oynanadığı 1990-1991 sezonunda sahasında 11 karşılaşmada 19 puan kaybetmişti.
VOLKAN GÜVEN VERMİYOR
Affedildikten sonra kaleyi devralan Volkan'ın performansı düşündürüyor. Ligde 8 maçta 8 gol yiyen tecrübeli eldiven, bu karşılaşmaların sadece 1'inde kalesini kapatabildi (Göztepe). Yüzde 69'luk bir kurtarış oranı yakalayan Volkan, bu istatistiğiyle dibe vurmuş durumda…