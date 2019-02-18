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Fatsa Belediyespor’da kongre heyecanı
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Fatsa Belediyespor’da kongre heyecanı

TFF 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Ordu temsilcisi Fatsa Belediyespor’da yarın olağanüstü kongre gerçekleşecek.

18 Şubat 2019 15:14

Fatsa Belediyespor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, “Fatsa Belediyespor kulübümüz 19 Şubat Salı günü saat 13.00'te olağanüstü kongresini Fatsa Belediyespor Kulübü tesislerinde gerçekleştirecektir. Olağanüstü genel kurulda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde 26 Şubat Salı günü yine aynı yer ve saatte gerekli çoğunluk sağlanmaksızın yapılacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” denildi.

Mevcut başkan ve aynı zamanda Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Eroğlu yeni dönemde de aday olduğunu açıkladı. Başkan Eroğlu'nun karşısına şuan için aday çıkmadı.

18 Şubat 2019 Türk futbolunda bitmeyen `Yabancı kuralı` tartışması! Türk futbolunda son yıllarda sıkça gündeme gelen yabancı kuralı tartışması, geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç`un “Önümüzdeki dönem gelmesi beklenen yabancı kotasına gelecek olan sınırlamalardan dolayı Türk oyunculara önem verdik” sözleriyle yeniden gündeme geldi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 15:14 | 18 Şubat 2019
Fatsa Belediyespor
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