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Diagne sıfır çekti!
Galatasaray

Diagne sıfır çekti!

Galatasaray'ın büyük umutlarla Kasımpaşa'dan transfer ettiği Diagne, eski takımına karşı oynadığı maçta şaşırtan bir performans sergiledi.

18 Şubat 2019 09:09

Galatasaray’ın devre arasında 10 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Mbaye Diagne, eski takımına karşı ilk 11'de başladı. Sezonun ilk devresinde Kasımpaşa forması giyen Senegalli, 17 maçta 20 gol-2 asistle oynamıştı. Diagne dün eski takımına karşı 90 dakika süre alırken sıfır şutla soyunma odasına gitti. Galatasaray ısınmak için sahaya çıktığı sırada sarı-kırmızılı taraftarların tribüne çağırdığı ilk isim olan Diagne'yi ev sahibi taraftarlar ıslıklarla protesto etti.

Diagne, ceza sonrası çıktığı iki maçta iki sarı kart gördü.

18 Şubat 2019 Kasımpaşa Galatasaray maçını spor yazarları yorumladı Galatasaray`ın Kasımpaşa ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayı spor yazarları değerlendirdi. İlgili Haberi Oku

GALATASARAY REKOR KIRDI

Öte yandan Galatasaray, Kasımpaşa beklenenden çok daha yumuşak oynayıp direnç göstermeyince, sezonun pas rekorunu kırdı. 597'si isabetli toplam 666 pas, sezonun en iyi istatistikleri olarak kayıtlara geçti. Yüzde 90'lık pas isabeti oranıyla oynayan sarı-kırmızılılar, rakibinden 3 şut daha az attığı maçı 3 farklı kazandı. Cimbom'un 6 isabetli şutunun 4'ü gol olarak skorborda yazıldı.

Son güncelleme 09:09 | 18 Şubat 2019
diagne galatasaray Kasımpaşa
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