Chelsea Manchester United hangi kanalda saat kaçta? FA Cup’ta dev maç…

Chelsea Manchester United FA Cup maçı için nefesler tutuldu. Ligin iki güçlü ekibinin karşılaşacağı maç dünyanın birçok ülkesinde canlı yayın ekranlara gelecek. Chelsea Manchester United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Chelsea Manchester United maçı canlı izleme imkanı var mı?

CHELSEA MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

İngiltere FA Cup 5. Tur mücadelesi kapsamında Chelsea ve Manchester United karşı karşıya gelecek. 18 Şubat Pazartesi günü saat 22.30’da oynanacak olan mücadelenin Türkiye’de yayıncı kuruluşu bulunmuyor.

TESELLİYİ KUPADA ARIYORLAR

Sezona büyük umutlarla başlayan Chelsea ve Manchester United ligde şampiyonluk yarışının uzağında kaldılar. Zirve yarışının yaklaşık 15 puan gerisinde kalan iki takım da FA CUP şampiyonluğunu kazanarak taraftarlarını sevindirmek istiyor.

CHELSEA MANCHESTER UNİTED İLK 11

Chelsea: Kepa, Azpilicueta, Rüdiger, David Luiz, Alonso, Kante Jorginho, Kovacic, Pedro, Hazard, Higuain.

Manchester United: Romero, Young, Lindelöf, Smalling, Shaw, Matic, Herrera, Pogba, Mata, Rashford, Lukaku.