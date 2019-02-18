Bucaspor’da teknik direktör umutlu 

Sarı-lacivertlilerle ilk maçına çıkan deneyimli teknik adam, futbolcularının iyi bir mücadele sergilediğini söyledi. Pozisyonları değerlendirme konusunda eksiklerinin olduğunu vurgulayan Eriş, “Kümede kalma yolunda mutlak 3 puan bekliyorduk. Ancak bu yolda alınan her puanın değerli olduğunu düşünüyorum. Asla ümitsizliğe kapılmayacağız” dedi.

Turgutluspor galibiyet özlemine son verdi TFF 3`üncü Lig 3`üncü Grup`ta yenik duruma düştüğü karşılaşmada Yeni Çorumspor`u 3-2 mağlup etmeyi başaran Turgutluspor, 5 maçlık galibiyet özlemine son verip nefes alırken Play-Off yarışından da kopmadı. İlgili Haberi Oku

Önlerinde oynananmamış 12 müsabaka olduğunu hatırlatan Levent Eriş, “Açıkçası Bağcılarspor tamamen beraberliğe gelmiş. Tek amaçları bize futbol oynatmamaktı. Zamanı yerde geçirdiler. Biz de girdiğimiz pozisyonları gol yapamadık. Bu köprünün altında çok sular akacak. İlerleyen haftalarda şampiyonluk mücadelesi veren takımlarla oynayacağız. Kağıt üzerinde bu maçlar zor gözükse de rakiplerimiz bize açık futbol oynayacak. Biz de böyle olmasını isteriz. Taraftarımız ve camiamız bizi desteklemeyi sürdürsün” yorumunu yaptı.

Öte yandan Bucaspor bu hafta deplasmanda Diyarbekirspor’la karşılaşacak.