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Antalyaspor maçında Arda Turan’dan alkış toplayan hareket!
Medipol Başakşehir

Antalyaspor maçında Arda Turan’dan alkış toplayan hareket!

Medipol Başakşehir'in yıldızı Arda Turan, Antalyaspor maçında alkış toplayan bir harekete imza attı. Hakem Mete Kalkavan bir pozisyon sonrasında taç atışını Başakşehir'e verdi ancak Arda Turan topun kendisinden çıktığını söyledi. Buna rağmen Kalkavan kararını değiştirmeyince Arda Turan topu doğrudan auta gönderdi

18 Şubat 2019 21:21

Süper Lig’in 22. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşırken ilk yarıda Arda Turan’ın yaptığı hareket izleyenlerin takdirini topladı.

Başakşehir’in sol kanattan geliştirdiği atakta Arda Turan topla birlikte rakibinden sıyrılmak isterken Nazım Sangare izin vermedi. Taça çıkan topu Başakşehir’e veren hakem Mete Kalkavan’a itiraz eden Antalyasporlu Sangare, sarı kartla cezalandırıldı.

Ancak Arda Turan topun kendisinden çıktığını söyleyerek atışı Antalyaspor’un kullanması gerektiğini belirtti. Buna rağmen hakem Mete Kalkavan kararını değiştirmeyince Arda Turan taç atışı kullanıldıktan sonra topu doğrudan auta gönderdi.

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Son güncelleme 21:31 | 18 Şubat 2019
Antalyaspor arda turan Medipol Başakşehir Nazım Sangare
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