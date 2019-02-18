Antalyaspor maçında Arda Turan’dan alkış toplayan hareket!

Süper Lig’in 22. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşırken ilk yarıda Arda Turan’ın yaptığı hareket izleyenlerin takdirini topladı.

Başakşehir’in sol kanattan geliştirdiği atakta Arda Turan topla birlikte rakibinden sıyrılmak isterken Nazım Sangare izin vermedi. Taça çıkan topu Başakşehir’e veren hakem Mete Kalkavan’a itiraz eden Antalyasporlu Sangare, sarı kartla cezalandırıldı.

Ancak Arda Turan topun kendisinden çıktığını söyleyerek atışı Antalyaspor’un kullanması gerektiğini belirtti. Buna rağmen hakem Mete Kalkavan kararını değiştirmeyince Arda Turan taç atışı kullanıldıktan sonra topu doğrudan auta gönderdi.

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