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Antalyaspor-Başakşehir maçına hakem Mete Kalkavan damga vurdu!
Medipol Başakşehir

Antalyaspor-Başakşehir maçına hakem Mete Kalkavan damga vurdu!

Antalyaspor-Medipol Başakşehir maçının hakemi Mete Kalkavan, son haftalara yaşanan hakem hatalarına yeni bir zincir ekledi. Tecrübeli hakemin verdiği kararlar sosyal medyada tepkiye neden oldu.

18 Şubat 2019 21:46

Süper Lig’in 22. haftasında lider Medipol Başakşehir deplasmanda Antalyaspor’a konuk olurken maçın hakemi Mete Kalkavan verdiği kararlarla gündeme oturdu.

Son haftalarda yaşanan hakem hataları sonrasında MHK Başkanı Yusuf Namoğlu görevi bıraktığını açıklamıştı. Buna rağmen yine tartışmalı kararların yaşandığı 22. haftanın son maçında Mete Kalkavan rüzgarı esti.

Maçın 19. dakikasında Arda Turan’ın ‘Top benden çıktı’ demesine rağmen kararını değiştirmeyerek taç atışını Medipol Başakşehir’e veren Kalkavan, karara itiraz eden Antalyasporlu savunma oyuncusu Nazım Sangare’ye sarı kart gösterdi.

Karşılaşmanın 39. dakikasında ise Emre Belözoğlu’nun dirseği boğazına gelen Charles yerde kalırken iki oyuncu arasında gerilimli anlar yaşandı. Oyuncular arasındaki itişmeyi izleyen ve ‘VAR’a gitmeyen hakem Kalkavan kimseye kart göstermedi ve oyun kaldığı yerden devam etti.

İkinci yarının 60. dakikasında ise topla birlikte ilerleyen Antalyasporlu Nazım Sangare, Robinho’nun arkadan bileğine basması nedeniyle acı içinde yerde kaldı.

Ancak maçın hakemi Mete Kalkavan bu pozisyonda da faul kararı vermedi ve ‘VAR’ uyarısı yapılmadı.

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BÜLENT KORKMAZ’DAN MAÇ SONU TEPKİ

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz da maç sonunda yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada Mete Kalkavan’a tepki gösterdi. Korkmaz, “Pozisyonları kamuoyuna bırakıyorum. Eleştiri yaparsak ceza alıyoruz. Biz Galatasaray ile oynarken ‘VAR’ hakemi Mete Kalkavan’dı. Muslera-Maicon pozisyonu olmuştu. Bugün Robinho’nun, Emre’nin hareketleri, Doukara’nın penaltı pozisyonu. Bir şey diyemiyorum.” ifadelerini kullandı.

Antalyaspor taraftarı bir ara “İstanbul’un çocuğu Mete Kalkavan” tezahüratı yaparken konuyla ilgili sosyal medyada tepki dolu paylaşımlar yapıldı;

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Son güncelleme 22:21 | 18 Şubat 2019
Antalyaspor Başakşehir emre belözoğlu kırmızı kart mete kalkavan Robinho
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