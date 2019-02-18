MAÇ SONUCU | Antalyaspor 0-1 Medipol Başakşehir

Antalyaspor Başakşehir canlı! Antalyaspor Başakşehir maçı ile Spor Toto Süper Lig’de 22. hafta sona erdi. Lider Medipol Başakşehir; Beşiktaş ve Galatasaray’ın üç puan ile kapattığı haftada 1-0 kazanarak puanını 48’e yükseltti ve en yakın takipçisi Galatasaray’la olan 6 puanlık farkı korudu.
Ev sahibi Antalyaspor’un ligde galibiyet hasreti 7 maça çıkarken 29 puanda kalan Akdeniz ekibi tehlike hattından uzaklaşamadı. Maçta Başakşehir’e galibiyeti getiren golü 33’te Fedor Kudryashov kaydetti. Clichy’nin sakatlığı nedeniyle sol bekte şans bulan Kudryashov, kariyerindeki ilk Süper Lig maçında gole imza attı.
ANTALYASPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11’LER
STAT: Antalya
HAKEM: Mete Kalkavan
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN SPORTS 1
ANTALYASPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)
ANTALYASPOR: Boffin, Nazım, Salih, Diego, Chico, Hakan Özmert, Charles, Fredy, Amilton, Doğukan, Mevlüt
TEKNİK DİREKTÖR: Bülent Korkmaz
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Mahmut, Serdar, Kudryashovgol , İrfan, Emre, Arda, Visca, Mossoro, Robinho
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı
Clichy yerine Kudryashov
Lider Medipol Başakşehir’in Fransız sol beki Gael Clichy’nin sakatlığı sürüyor. Sol diz iç yan bağında ikinci derece esneme tespit edilen ve tedavisi devam eden Clichy bu mücadelede takımındaki yerini alamadı. Antalyaspor’da ise Ondrej Celustka sakatlığı sebebiyle forma giyemedi.