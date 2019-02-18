SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Üç ay süreyle prim, vergi ve maaş desteği!
Amed Sportif Faaliyetler’de keyifler yerinde
Spor Toto 2. Lig

Amed Sportif Faaliyetler’de keyifler yerinde

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler’de Utaş Uşakspor maçında elde edilen 3 puanın sevinci yaşanıyor.

18 Şubat 2019 16:10

Teknik direktör Mehmet Budak'ın yönetiminde Yeni Diyarbakır Stadı'nda oynanan karşılaşmada puan kaybı yaşamayan yeşil kırmızılı beyazlı ekip, hem bu geleneği sürdürmenin hem de galibiyetlerine bir yenisini eklemenin mutluluğunu yaşıyor.

Amed Sportif Faaliyetler Kulüp Başkanı Ali Karakaş, Utaş Uşakspor karşısında haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Karakaş, iyi oynadıkları maçta 3 puan alarak hem iç saha başarılarını sürdürdüklerini hem de Play-off hedefine bir adım daha yaklaştıklarını belirtti. Karakaş, “Çok iyi oynadığımız maçta haklı bir galibiyet aldık. Futbolcularımız iyi mücadele ederek, önemli bir sonuca imza attılar. Teknik heyet ve futbolcularımızı bu anlamlı galibiyetten dolayı kutluyorum” dedi.

18 Şubat 2019 UEFA`dan flaş VAR hamlesi! Rosetti tek tek anlattı... Hollanda Futbol Federasyonu`nun Ajax-Feyenoord ve Utrecht-PSV maçlarıyla ilgili Hakem - VAR konuşmalarını yayınlamasının ardından bu kez UEFA`dan da VAR açıklaması hamlesi geldi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 16:10 | 18 Şubat 2019
Amed Sportif Faaliyetler TFF 2. Lig
GÜNÜN MAÇLARI
Yeni Malatyaspor
Yarın - 20:30
-
Besiktas
Akhisarspor
16/02/2019 - 13:30
-
Ankaragücü
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
21 13 45
2 Galatasaray
21 11 39
3 Besiktas
21 10 36
4 Yeni Malatyaspor
21 9 34
5 Trabzonspor
21 9 33
TÜMÜNÜ GÖR