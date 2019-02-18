Amed Sportif Faaliyetler’de keyifler yerinde

Teknik direktör Mehmet Budak'ın yönetiminde Yeni Diyarbakır Stadı'nda oynanan karşılaşmada puan kaybı yaşamayan yeşil kırmızılı beyazlı ekip, hem bu geleneği sürdürmenin hem de galibiyetlerine bir yenisini eklemenin mutluluğunu yaşıyor.

Amed Sportif Faaliyetler Kulüp Başkanı Ali Karakaş, Utaş Uşakspor karşısında haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Karakaş, iyi oynadıkları maçta 3 puan alarak hem iç saha başarılarını sürdürdüklerini hem de Play-off hedefine bir adım daha yaklaştıklarını belirtti. Karakaş, “Çok iyi oynadığımız maçta haklı bir galibiyet aldık. Futbolcularımız iyi mücadele ederek, önemli bir sonuca imza attılar. Teknik heyet ve futbolcularımızı bu anlamlı galibiyetten dolayı kutluyorum” dedi.

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